MediaMarkt wirft euch einen 8K-TV von Samsung hinterher: Spart 3.000 (!) Euro dank dreifachem Rabatt

Mehr als 8K geht derzeit auf dem TV-Markt nicht. Bisher waren entsprechende Modelle aber alles andere als erschwinglich, doch das ändert sich jetzt. Der Samsung QN800C, ein Fernseher mit brillantem 8K Neo QLED-Display, ist gerade unglaublich günstig bei MediaMarkt.

Samsung 8K-TV mit dreifachem Rabatt: So funktioniert's

MediaMarkt hat den Samsung GQ65QN800C gerade um 50 Prozent zur unverbindlichen Preisempfehlung UVP reduziert. So zahlt ihr nur 2.099 statt 4.199 Euro. Doch damit nicht genug: Meldet ihr euch kostenlos beim Kundenprogramm "MyMediaMarkt" an, bekommt ihr nochmal satte 600 Euro Rabatt, was den Preis auf 1.499 Euro schmilzt.

Schritt Nummer drei ist Samsungs aktuelle Cashback-Aktion , bei der ihr nochmal 300 Euro Rabatt auf den TV bekommt. So bleiben unterm Strich nur 1.199 Euro stehen, ein unglaublicher Preis für einen 8K-TV von Samsung.

Samsung QN800C: Das kann der 8K-Fernseher

Schärfer geht derzeit nicht: Eine 8K-Auflösung verdoppelt die Anzahl an Pixel, die ihr von 4K-Fernsehern kennt. Auch wenn Content in 8K noch rar gesät ist, seid ihr so doch perfekt für die Zukunft gewappnet. Darüber hinaus kann der QN800C dank KI Inhalte einfach in 8K hochrechnen, damit ihr immer ein scharfes Bild genießen könnt.

Neben der Auflösung kann auch die Helligkeit des Bildschirms überzeugen. Bis zu 1.300 Nits in der Spitze sind mehr, als die allermeisten OLED-Fernseher zu bieten haben und machen vor allem bei HDR-Effekten richtig Spaß.

So kommen Explosionen oder etwa Mündungsfeuer in Filmen und Serien perfekt zur Geltung. Ein kleiner Wermutstropfen ist allerdings, dass das HDR-Format Dolby Vision, das vor allem Netflix für seine Eigenproduktionen verwendet, nicht unterstützt wird. Natürlich seht ihr Netflix-Inhalte trotzdem in HDR, sie sehen nur nicht ganz so gut aus, wie mit Dolby Vision.

Premium-Features:

Samsung lässt sich nicht lumpen und stattet den QN800C mehr als ordentlich aus. Vier HDMI-Eingänge bieten, allerdings nur bei 4K. In 8K schafft der TV nur 60 Hz. Auch die Gaming-Features VRR und ALLM sind an Bord und sorgen für geschmeidiges, flüssigen Zocken. Für Gaming seid ihr also bestens gewappnet.

Selbst wenn euch 4K genügt, bekommt ihr mit dem Samsung Neo QLED QN800C also einen sehr gut ausgestatteten 65-Zoll-Fernseher zum absoluten Hammerpreis.

