Mega-Hit Culpa Mia bekommt eigenes Remake auf Amazon: Erster Teaser lässt in London die Funken sprühen

Der spanische Amazon-Hit Culpa Mia bekommt ein eigenes Remake. In Meine Schuld: London findet ein amerikanischer Teenie in der britischen Metropole die Liebe.

Die Bestsellerverfilmung Culpa Mia - Meine Schuld mauserte sich im vergangenen Jahr zu einem der größten Streaming-Hits auf Amazon Prime Video. Während sich Fans noch im Dezember mit Culpa Tuya - Deine Schuld auf die Fortsetzung freuen dürfen und auch der letzte Teil der Trilogie ‒ Culpa Nuestra - Unsere Schuld ‒ bereits bestätigt ist, wird die Reihe nun um einen weiteren Film erweitert.

Culpa Mia - Meine Schuld: London ist jedoch keine klassische Fortsetzung der spanischen Reihe. Stattdessen handelt es sich um ein englischsprachiges Remake von Amazon Prime Video, das die Handlung in die britische Metropole versetzt.

Seht hier den ersten Teaser zu Culpa Mia - Meine Schuld: London:

Culpa Mia: Meine Schuld London - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Culpa Mia - Meine Schuld: London: Darum geht es im Amazon-Remake

Das Leben der 18-jährigen Noah (Asha Banks) wird plötzlich auf den Kopf gestellt, als ihre Mutter sich in den wohlhabenden William verliebt und zu ihm nach London ziehen will. Widerwillig lässt Ella ihre Heimat in Amerika mit all ihren Freund:innen zurück. Als sie Williams Sohn Nick (Matthew Broome) kennenlernt, ist das Heimweh jedoch schnell vergessen. Denn zwischen den beiden funkt es ...

Die Culpa Mia-Trilogie basiert auf den Romanen der argentinischen Autorin Mercedes Ron, die zuerst als E-Books auf der für Fanfictions bekannten Online-Seite Wattpad erschienen sind. Die erste Verfilmung mauserte sich nur wenige Wochen nach Streaming-Start für Amazon zum erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Film der Plattform aller Zeiten. Ob das englischsprachige Remake da mithalten kann, wird sich zeigen.

Wann kommt Culpa Mia - Meine Schuld: London zu Amazon?

Das englischsprachige Remake des Amazon-Hits landet pünktlich zum Valentinstag am 13. Februar 2025 bei dem Streamer. Vorher dürfen sich Fans noch auf den zweiten Teil der Originaltrilogie freuen. Culpa Tuya erscheint am 27. Dezember 2024 auf Amazon. Wann Teil 3 erschient, ist bis dato unklar.