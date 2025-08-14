Mega-Überraschung bei RTL: Sender holt beliebte Realityshow zurück, nachdem sie eigentlich längst abgesetzt war

RTL überraschte Reality-TV-Fans mit einer ganz besonderen Überraschung: Es wird eine neue Staffel Bachelor in Paradise gedreht.

Das Bachelor-Universum ist bei RTL groß. Neben Der Bachelor und Die Bachelorette ging der Privatsender im letzten Jahr erstmals in Deutschland mit dem Golden Bachelor an den Start. Hier suchte ein Ü60-Junggeselle seine große Liebe. Außerdem machten sie aus Der Bachelor Die Bachelors und schickten zwei Single-Männer gleichzeitig ins Rennen. Eine Show vermissen Fans aber schmerzlich: Bachelor in Paradise wurde nicht wie gewohnt im vergangenen Jahr ausgestrahlt. Doch RTL hat eine Überraschung: Bachelor in Paradise bekommt doch noch eine weitere Staffel.

RTL macht Fans eine große Freude: Bachelor in Paradise wurde angekündigt

2023 wurde Bachelor in Paradise das letzte Mal regulär mit einer neuen Staffel ausgestrahlt. Im vergangenen Jahr folgte für Fans der große Schock: Die Show wird nicht fortgeführt. Wegen schlechter Quoten konnte die Sendung nicht mit der Konkurrenz mithalten. Viele dachten bereits, dass das Datingformat gar nicht erst wieder kommt, dabei hatten es sich viele so sehr gewünscht.

Und die Wünsche der Fans wurden tatsächlich erhört: RTL kündigt überraschend eine neue Staffel Bachelor in Paradise an. Nach dem diesjährigen Bachelor-Finale und dem darauffolgenden großen Wiedersehen verkündete der Sender die große Überraschung.

Alle Infos zu Bachelor in Paradise

Viele Informationen zur neuen Staffel Bachelor in Paradise verriet RTL den Fans allerdings noch nicht. Noch 2025 soll es losgehen, wie der Instagram-Beitrag bestätigt. Wann genau, ist noch nicht bekannt. Eins ist aber sicher: Paul Janke wird den Singles wieder als Barkeeper mit Rat und Tat zur Seite stehen. In dem Video ruft er Fans dazu auf, ihren Wunschcast in die Kommentare zu schreiben.