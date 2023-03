Mega-Überraschung für The Blacklist-Fans bei Amazon: Staffel 10 gibt es bereits jetzt in der deutschen Synchro zu streamen

In der 10. Staffel The Blacklist steht uns das große Serienfinale bevor. Hier erfahrt ihr, wann und in welcher Version ihr die neuen Folgen bei Amazon und Netflix streamen könnt.

Werden wir in der 10. Staffel The Blacklist endlich Raymond Reddingtons wahre Identität erfahren? Der Auftakt des Serienfinales startete am 26. Februar 2023 in den USA bei NBC und in Deutschland werdet ihr bei Amazon fündig. Dort gibt es The Blacklist Staffel 10 als Staffelpass oder als einzelne Folgen zu kaufen.

Als große Überraschung für die Fans gibt es die neuen Folgen in diesem Jahr nicht nur kurz nach der US-Ausstrahlung im Wochentakt, sondern auch in der deutschen Synchronisation.

The Blacklist Staffelpass für Staffel 10 bei Amazon kaufen .*

.* Aktuell stehen Folge 1 bis 3 auf Englisch und Deutsch zur Verfügung.

Das alles bekommt ihr für den Staffel 10-Pass von The Blacklist bei Amazon

Bei Amazon * bezahlt ihr 34,99 Euro für die HD-Version der kompletten 10. Staffel von The Blacklist. Für 29,99 Euro kauft ihr den Staffelpass in der niedrigeren SD-Qualität.

Mit dem Staffelpass kauft ihr alle 22 Folgen der 10. Season, wobei zurzeit erst 3 Episoden zur Verfügung stehen und wöchentlich Nachschub kommt. Ihr könnt die Folgen natürlich auch einzeln bestellen. Ihr zahlt pro Episode 2,99 Euro für die HD-Version oder 2,49 Euro für die qualitativ geringere SD-Version. Mit dem Staffelpass steigt ihr also insgesamt günstiger aus.

Im Überblick: Das umfasst der Staffelpass zu The Blacklist Staffel 10

Alle 22 Folgen der 10. Staffel The Blacklist für 34,99 Euro in HD.

Alle Folgen in deutscher Synchronisation, englischer Originalversion sowie mit deutschen oder englischen Untertiteln.

Das macht insgesamt 950 Serienminuten, also 15 Stunden The Blacklist.

Der Staffelpass zur 10. Season besteht bisher aus:

Folge 1: Die Nachteule

Folge 2: The Whaler (No. 165)

Folge 3: The Four Guns (No. 199)

The Blacklist Staffel 10 bei Google Play, iTunes & Microsoft Store: Alternativen zu Amazon

Falls ihr nicht bei Amazon bestellen wollt, könnt ihr die 10. Staffel auch bei den konkurrierenden Anbietern Apple, Microsoft oder Google kaufen. Dort gelten dieselben Preise für HD und SD-Versionen.

NBC Kaum wiederzuerkennen: Red im Auftakt der 10. Staffel The Blacklist

Der Microsoft Store und iTunes weisen genau wie Amazon aus, dass es die Folgen die deutsche Synchro beinhalten. Google Play macht dazu keine Angaben.

Wann kommt die 10. Staffel The Blacklist zu Netflix?

In den letzten beiden Jahren lagen sieben beziehungsweise acht Monate zwischen dem Start in den USA und der Veröffentlichung bei Netflix. Demnach rechnen wir mit einem deutschen Start der 10. Staffel The Blacklist bei Netflix im September oder Oktober 2023.

