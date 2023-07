The Blacklist bricht nach 10 Jahren fürs Serien-Finale eine goldene Regel

Nach 10 Jahren und genau so vielen Staffeln verabschiedet sich The Blacklist bald mit dem großen Finale. In den letzten Folgen wartet die Serie noch mit einer besonderen Neuerung für Fans auf.

Mit einem zweigeteilten Finale verabschiedet sich The Blacklist in wenigen Tagen endgültig von den US-Bildschirmen. Vor dem Ende des Serien-Hits wurden neue Infos zum Abschied von Reddington (James Spader) & Co. veröffentlicht, die eine aufregende Neuerung in der Geschichte der Serie enthüllen.

The Blacklist-Finale verlässt erstmals New York

Seit 10 Jahren und 10 Staffeln war New York der feste Schauplatz von The Blacklist. Im Serien-Finale wird dieser Ort verlassen. Für Reddington geht es dann nach Spanien. Zum ersten Mal wurden Teile der Serie außerhalb New Yorks gedreht.

In den finalen Folgen von The Blacklist muss sich Reddington endgültig seinem Schicksal stellen. Nachdem die Serie immer wieder mit extremen Twists aufwartete, dürfte das Ende ebenfalls mit großen Überraschungen punkten.

Wann läuft das The Blacklist-Serien-Finale?

In den USA wird das Serien-Finale von The Blacklist als Episoden-Zweiteiler am 13. Juli 2023 ausgestrahlt. Der deutsche Termin steht noch nicht fest. Die finalen Folgen dürften rund einen Monat später zu Amazon Prime kommen.

Podcast zur Serie: Warum The Blacklist so beliebt ist – und das Ende trotzdem enttäuschen wird

Wir stellen uns im Podcast zwei Fragen, die uns schon länger beschäftigen: Warum ist The Blacklist so beliebt? Und ist ein zufriedenstellendes Ende überhaupt möglich? Hört rein!

