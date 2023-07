Es geht zu Ende: In den USA sind die letzten Folgen The Blacklist bereits gelaufen. Hier erfahrt ihr den Netflix-Start von The Blacklist Staffel 10.

Letzte Woche endete mit The Blacklist eine der am längsten laufenden Serien. Raymond Reddingtons (James Spader) Geschichte lief in den USA mit einem zweiteiligen Finale nach 10 Staffeln aus. Jetzt steht auch der Netflix-Start für die letzten Folge The Blacklist fest.

Wann startet The Blacklist Staffel 10 bei Netflix?

Netflix nimmt The Blacklist Staffel 10 am 12. August 2023 ins Angebot auf, wie der Service auf seiner Plattform ankündigte

ins Angebot auf, wie der Service auf seiner Plattform ankündigte Die finale Season umfasst 22 Folgen

Die Episoden sind auf einen Schlag zum Bingen verfügbar

The Blacklist Staffel 10 schon vor dem Netflix-Start sehen: So geht's

Wenn ihr nicht auf Netflix warten wollt, könnt ihr euch jetzt schon einen Staffelpass für die letzten Blacklist-Folgen besorgen. Bei Amazon * zum Beispiel bezahlt ihr 34,99 Euro für die HD-Version der kompletten 10. Staffel. Ihr könnt die Episoden natürlich auch einzeln bezahlen. Das kostet pro Stück 2,99 Euro für die HD-Version oder 2,49 Euro für die qualitativ schwächere SD-Version.

Hier könnt ihr im Detail nachlesen, was in der letzten The Blacklist-Folge passiert und wie Reddingtons Geschichte endet.

Podcast: Warum The Blacklist so beliebt ist – und das Ende trotzdem enttäuschen wird

The Blacklist mit James Spader ist ein Phänomen. Inmitten der Prestige-Serien Breaking Bad, Game of Thrones und The Walking Dead startet die Krimiserie am 23. September 2013 mit einem fesselnden Auftakt. Das war der Anfang einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Derzeit läuft die 10. Staffel und sie wird die letzte sein. Wir stellen uns im Podcast zwei Fragen, die uns schon länger beschäftigen: Warum ist The Blacklist so beliebt? Und ist ein zufriedenstellendes Ende überhaupt möglich?

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.