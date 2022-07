Megan Fox will um jeden Preis verhindern, dass ihre Kinder ihren berüchtigten DC-Flop sehen

Megan Fox war bereits in einem DC-Abenteuer zu sehen, das sich zu einer finanziellen Katastrophe entwickelte. Auch die Schauspielerin mochte ihn lange nicht.

Megan Fox geht mit vielen ihrer Filme im Nachhinein hart ins Gericht. Besonders wenig Liebe hatte sie für ihre Transformers-Erfahrungen übrig. Aber auch ein berüchtigter DC-Flop von 2010 kommt bei ihr schlecht weg. Jonah Hex konnte sie lange Zeit so wenig leiden, dass nicht einmal ihre Kinder ihn sehen sollten.

Megan Fox wollte ihre Kinder vor ihrem katastrophalen DC-Flop bewahren

Der auf der gleichnamigen Comic-Reihe basierende Superhelden-Western erzählt die Geschichte des Ex-Bürgerkriegssoldaten Hex (Josh Brolin) der gegen seinen ehemaligen Kommandanten (John Malkovich) zu Felde zieht. Was heutzutage unter DC-Fans vielleicht mehr Anklang finden könnte, war damals ein Flop von fast historischen Ausmaßen. Die Kritik verschmähte den Film (via Metacritic ) und er spielte weltweit nicht einmal 25% seiner Produktionskosten ein (via Box Office Mojo ).

Megan Fox schien sich einige Jahre nach Kinostart der Meinung der Kritik anzuschließen. Auf die Frage, welche ihrer Filme sie gerne mal ihren Kindern zeigen würde, antwortete sie (via Entertainment Tonight, zitiert von Comicbook.com ):

Es wäre schön, mal [etwas Kinderfreundliches] zu machen. Denn Sachen wie Jennifer's Body - Jungs nach ihrem Geschmack werde ich ihnen lange nicht zeigen können. Und Sachen wie Jonah Hex werde ich ihnen niemals zeigen. Niemand sollte diesen Film sehen.

Mittlerweile scheint sie ihre Meinung zumindest marginal geändert zu haben. Im Gespräch mit der Washington Post beschreibt sie den Film 2021 als "annehmbar". Das Interview legt nahe, dass sie den DC-Western erst viele Jahre nach Kinostart zum ersten Mal gesehen hat.

© Warner Bros. Megan Fox in Jonah Hex

Ob DC-Fans ihren dezenten Meinungswechsel nachvollziehen können, sei dahingestellt. Bisher scheint sich um den Film Jonah Hex noch keine nennenswerte Kultgemeinde gebildet zu haben. Aber die Entwicklung des DC-Universums steckt seit jeher voller Überraschungen.

Was haltet ihr von Jonah Hex?