Mehr als 5.000 Amazon-Kunden haben den Vollpreis gezahlt – jetzt bekommt ihr den Fire TV Stick 4K zur Hälfte

Der Prime Day bei Amazon ist in vollem Gange und das bedeutet: Amazon-Produkte wie der Fire TV Stick 4K sind deutlich günstiger als sonst zu haben.

Der Fire TV Stick 4K * von Amazon ist nach einem zwischenzeitlichen Verkaufstopp in einer neuen Version endlich wieder offiziell verfügbar – und allein im letzten Monat haben über 5.000 Kund:innen zugeschlagen. Dank Prime Day * könnt ihr aber jetzt kräftig sparen, das Warten hat sich also gelohnt!

Fire TV Stick 4K zum Schnäppchenpreis kaufen Deal Zu Amazon

Denn Amazon verkauft den Fire TV Stick 4K derzeit deutlich unter dem normalen Preis von 69,99 Euro (UVP). Der Fire TV Stick HD * und der Fire TV Stick 4K Max * sind übrigens ebenfalls reduziert. Wir fassen für euch zusammen, was ihr zu diesen Deals wissen müsst.

Amazon Fire TV Stick 4K und 4K Max: Top-Deals zum Prime Day mit satten Rabatten

Aufgrund einer Patentklage seitens Nokias hatte Amazon den Fire TV Stick 4K und den Fire TV Stick 4K Max zwischenzeitlich in Deutschland vom Markt nehmen müssen. Doch seit Kurzem gibt es aber eine neue Version der beiden Modelle, die jetzt im Rahmen des Prime Days signifikant rabattiert sind.

Amazon bietet den Fire TV Stick 4K * derzeit für 33,99 Euro an, was einem Rabatt von 51 Prozent gegenüber der UVP entspricht. Die 4K-Variante des Streaming-Sticks bietet nach wie vor das beste Preis-Leistungs-Verhältnis aller Fire-TV-Sticks und unterstützt in der neuesten Version sowohl WiFi 6 als auch Dolby Vision und HDR10+.

Entscheidet ihr euch für den Fire TV Stick 4K Max *, erhaltet ihr zusätzlich zu den Features des normalen 4K-Modells doppelten Speicherplatz sowie Support für WiFi 6E und Fire TV Ambient-TV. Letzteres verwendet euren Fernseher wie eine Leinwand und stellt auf Wunsch eines von mehr als 2.000 Kunstwerken dar.

Zusätzlich zum Prime-Day-Rabatt läuft bei Amazon übrigens derweil noch eine weitere Aktion, bei der ihr sparen könnt: Kauft ihr einen Fire TV Stick 4K oder einen Fire TV Stick 4K Max, erhaltet ihr einen Rabatt von 20 Prozent auf einen Xbox-Controller * eurer Wahl plus ein Monats-Abonnement des Xbox Game Pass. Ihr bekommt einen entsprechenden Rabattcode nach dem Kauf eines qualifizierten Produkts per e-Mail zugesendet.

Prime Day bei Amazon: Was gibt es zu beachten?

Wer von den Rabatten am Prime Day auf Amazon profitieren möchte, muss eine wichtige Einschränkung beachten: Nur Kund:innen von Amazon Prime* profitieren von den Vergünstigungen. Alle anderen müssen den normalen Preis zahlen, der übrigens auf der Produktseite neben dem Prime-Day-Preis ausgewiesen wird. Solltet ihr noch kein Prime-Abo besitzen, könnt ihr für den Prime Day ein kostenloses Probe-Abo * abschließen.

Wenn ihr anschließend noch vor Ablauf des Probezeitraums kündigt, könnt ihr die monatlichen Kosten von 7,99 Euro sparen. Während der Testphase dürft ihr zudem den umfangreichen Streaming-Service Amazon Prime Video nutzen und unzählige Blockbuster-Filme und Serien anschauen.