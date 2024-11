Mehr Intrigen als bei Maxton Hall: Serien-Remake eines absoluten 90er Jahre-Kultfilms ab morgen bei Amazon

Reiche Teenies, ein Elite-College und jede Menge Intrigen: Fans von Maxton Hall können sich über eine neue Coming of Age-Serie bei Amazon freuen, deren Vorlage viele schon kennen dürften.

Fans von Serien wie Maxton Hall und Gossip Girl bekommen auf Amazon Prime Video ein neues Highlight im Streaming-Programm serviert, was sie einmal mehr in die Leben wohlhabender Teenies in prunkvollen Privatschulen mitnimmt.

Die Coming of Age-Serie Eiskalte Engel hat dabei eine besondere Vorlage, die allen Kindern der 80er und 90er noch gut im Gedächtnis sein dürfte. Denn das Format erzählt den gleichnamigen Kultfilm aus dem Jahr 1999 neu, in dem sich Sarah Michelle Gellar, Reese Witherspoon und Ryan Philippe gegeneinander ausspielten.

Maxton Hall-Ersatz Eiskalte Engel bei Amazon im Stream: Zwei Stiefgeschwister mischen Elite-College auf

Die Amazon-Serie nimmt sich die Handlung des 90er Jahre-Kultfilms von Roger Kumble (Super süss und super sexy) in acht Episoden vor und versetzt diese in die Gegenwart. Darin führen die beiden Stiefgeschwister Caroline Merteuil (Sarah Catherine Hook) und Lucien Belmont (Zac Burgess) die Nahrungskette an einem Elite-College in Washington D.C. an.

Als ein Initiationsritus auf dem Campus eskaliert, steht jedoch ihr Ruf samt Einfluss auf dem Spiel. Um beide zu retten, müssen sie die Tochter des US-Vizepräsidenten, Annie Grover (Savannah Lee Smith), auf ihre Seite ziehen. Und das klappt am besten, indem sie sie verführen.

Schaut hier den Trailer zu Eiskalte Engel:

Eiskalte Engel - S01 Trailer (Deutsch) HD

Eiskalte Engel als Serie: Der erste Versuch scheiterte 2016

Das Projekt ist nicht das Erste, das die Geschichte von Eiskalte Engel als Serie aufgreifen sollte. Bereits 2016 wurde eine Serie von US-Sender NBC geplant, die 17 Jahre nach dem Film spielte und sich um den Sohn der damaligen Hauptfiguren Sebastian Valmont und Annette Hargrove drehte.

Sogar Original-Star Sarah Michelle Gellar wurde in ihrer Rolle als Kathryn Merteuil wieder an Bord geholt. Nach einer gedrehten Pilotfolge wurde das Projekt jedoch eingestellt und erblickte nie das Licht der Welt.

Im April 2023 nahm Amazon stattdessen eine Neuauflage als Serie mit Phoebe Fisher (Assassination Nation) und Sara Goodman (Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast) als kreativen Kräften in Angriff ‒ offenbar mit Erfolg. Die Serie startet nun am 21. November 2024 auf Amazon Prime Video.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

