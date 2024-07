Mehr Sylvester Stallone geht nicht: Heute kommen gleich 3 spannende Filme mit der Action-Ikone im TV

Heute ist Sylvester Stallone-Tag und der wird natürlich gebührend gefeiert: Mit drei Action-Filmen, die allesamt ordentlich Druck machen und auf den Putz hauen.

Okay, das mit dem Sylvester Stallone-Tag haben wir uns ausgedacht, aber der Rest stimmt wirklich. Heute Abend laufen drei Stallone-Streifen direkt hintereinander und dabei sollten wirklich alle Fans des Action-helden auf ihre Kosten kommen. Es handelt sich dabei um Demolition Man, John Rambo und The Specialist.

Heute im TV: Darum geht's in Demolition Man

In der fernen Zukunft des Jahres 2032 (1993 war das noch weiter weg!) werden Verbrecher einfach eingefroren. Beziehungsweise wurden zwei von ihnen hier schon 1996 eingefroren, nur wacht der fiese Gangster Simon (Wesley Snipes) viel zu früh auf. Eigentlich sollte er in alle Ewigkeit schlafen, nun kann ihm nur noch einer Einhalt gebieten – na klar, Sylvester Stallone als zu unrecht verurteilter Polizist und Demolition Man.

Das ist die Story von John Rambo, dem 4. Rambo-Film mit Sylvester Stallone

John Rambo will endgültig seine Ruhe haben und hat sich dieses Mal dafür in den thailändischen Dschungel zurückgezogen. Dort arbeitet er als Fährmann und bringt Menschen über einen Fluss. Bis die Idylle jäh zerstört wird und der Actionheld wider Willen erneut in einen blutigen Konflikt hineingezogen wird. Dieses Mal gilt es, eine Gruppe Missionare im burmesischen Bürgerkrieg zu retten.

John Rambo - Trailer (Deutsch)

Was passiert im 3. Film des Stallone-Marathons, The Specialist?

In The Specialist verkörpert Sylvester Stallone einen Sprengstoff-Spezialisten namens Ray, der von der verführerischen May Munro (Sharon Stone) angeheuert wird, ein paar Gangster in die Luft zu jagen. Die Femme fatale will sich an den Mördern ihrer Eltern rächen, aber bald stellt sich heraus, dass sie noch etwas anderes im Schilde führt.

The Especialist - O Especialista Trailer

TV oder Stream: Wann und wo laufen Demolition Man, John Rambo und The Specialist?

Die volle Ladung Sylvester Stallone-Action liefert euch heute Abend kabel eins ab 20:15 Uhr frei Haus. Zuerst kommt Demolition Man, um 22:35 Uhr John Rambo und The Specialist ab 0 Uhr.

Sowohl Demolition Man als auch John Rambo laufen in einer jeweils um über 8 Minuten gekürzten Version. Ungekürzte Wiederholungen laufen am 24. Juli 2024 um 23 Uhr beziehungsweise um 2:25 Uhr (via: Schnittberichte ).

Alle drei Filme lassen sich auch online streamen, sie sind beispielsweise alle bei Amazon Prime Video in der Streaming-Flat des Abos enthalten. Aber ihr könnt sonst auch auf MagentaTV, Google, Apple TV oder Maxdome ausweichen.



