"Mein Gehirn löst sich auf" – Dem Netflix-Trailer zum Trashfest Biohackers Staffel 2 geht es wie uns

Im Juli geht die deutsche Serie Biohackers bei Netflix in die zweite Runde. Der Trailer zu Staffel 2 verspricht vor allem mehr trashige Dialoge, die in den Ohren schmerzen.

Im August 2020 ist mit Biohackers eine weitere deutsche Original-Serie bei Netflix gestartet. Die Geschichte um die junge Medizinstudentin Mia (Luna Wedler), die in die gefährliche Welt illegaler Gen-Manipulation und Biohacking gerät, wurde überraschend schnell für eine 2. Staffel verlängert.

Jetzt steht die Fortsetzung kurz bevor und kommt im Juli 2021 zu Netflix. Vorher gibt's jetzt noch einen Trailer zu Biohackers Staffel 2 zu sehen. Wer die erste Staffel schon als hölzern gespielt und voller unfreiwillig komischer Momente empfunden hat, bekommt in den sechs neuen Folgen anscheinend noch mehr davon geboten. Ernst nehmen lässt sich die Vorschau nämlich kaum.

Trailer zu Biohackers Staffel 2 ist ein ziemliches Trashfest

Die neue Staffel knüpft an das offene Ende des Vorgängers an. Mia stellt plötzlich fest, dass sie ihr Gedächtnis für die vergangenen drei Monate verloren hat. Als sie den Grund dafür herausfinden will, gerät sie in noch viel abgründigere Machenschaften.

Hier könnt ihr den Trailer zur 2. Staffel Biohackers schauen:

Biohackers - S02 Trailer (Deutsch) HD

Die Netflix-Serie macht zumindest in keiner Szene ein Geheimnis daraus, dass sie an große, internationale Sci-Fi- und Thriller-Vorbilder anknüpfen will. Dadurch wirkt Biohackers allerdings so kramphaft auf ernst und düster getrimmt, dass durch die arg hölzernen deutschen Dialoge schnell Fremdscham aufkommt. Auch Moviepilot-User Rantala81 bestätigt den Eindruck:

Hanebüchene Story, schauspielerisch maximal Durchschnitt.

Charakterzeichnung mit oberflächlich noch gut umschrieben.

Logiklöcher (sofern man bei diesem Wirrwar von Nonsens noch von Logik sprechen möchte) noch und nöcher.

Das Ende der ersten Staffel toppt dann das Ganze.

K.a woher dieser "Hype" kommt. Irgendwie werden momentan maximal durchschnittliche Serien gepuscht, nur weil sie mal aus Dtld. sind.

Moviepilot-Nutzerin Sciurus schrieb damals auch treffend:

Man muss sich fragen, wie solche Filme/Serien überhaupt entstehen können: lächerlich überzeichnete Charaktere und Dialoge, die dabei aber wohl authentisch wirken sollen; völlig an den Haaren herbeigezogene Beziehungskisten, die niemand braucht; Darstellungen vom Uni-Betrieb, die wohl der Phantasie eines Außerirdischen entsprungen sind - und die "Biohack-Themen" ungefähr so ideenreich präsentiert, als würde man auf "Was fällt Ihnen zu Italien ein?" antworten: "Fußball, Pizza und schöne Frauen!"

Einfach nur fürchterlich, das Ganze. Das einzig Schöne waren die Architekturstudien in und um Jessica Schwarz' dicke Villa. Die Schauspielkünste waren auch okay, aber it's a no from me.

Auch der Trailer zur 2. Staffel Biohackers glänzt eher als unfreiwillig komisches Trashfest schon jetzt mit denkwürdigen Dialogzeilen wie "Warum küsst du mich – Weil wir zusammen sind!?" oder "Mein Gehirn löst sich auf!?", während der Cast weiterhin wie flache Charakter-Abziehbildchen durch die Handlung wandelt.

Hört auch unseren Podcast-Check zu Biohackers mit positiveren Meinungen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Aber vielleicht täuscht der erste Eindruck ja und die 2. Staffel Biohackers entwickelt doch noch einen fesselnden Sci-Fi-Thriller-Sog über sechs Folgen hinweg. Die haben wie in Staffel 1 hoffentlich wieder den Vorteil, dass der Abspann ganze 10 (!) Minuten lang ist und die Episoden dadurch nochmal kürzer sind. Die 2. Staffel Biohackers kommt am 9. Juli 2021 zu Netflix.

Kriegt ihr durch den Trailer Lust auf die 2. Staffel Biohackers oder könnt ihr die Serie auch kaum ernst nehmen?