"Mein Körper packt es nicht": The Mandalorian-Star Pedro Pascal spricht aus, was Star Wars-Fans jahrelang ahnten

In der beliebten Star Wars-Serie The Mandalorian spielt Pedro Pascal die Titelrolle. Dabei erledigt seine Stimme die meiste Arbeit, wie der Star nun selbst bestätigte.

Schon lange ist bekannt, dass The Mandalorian-Star Pedro Pascal deutlich weniger vor der Kamera zu sehen ist, als viele Star Wars-Fans denken könnten. Bereits 2019 berichteten wir zum Beispiel darüber, dass der Hauptdarsteller für den Dreh der vierten Folge von Staffel 1 nicht einmal persönlich am Set war.

In einem aktuellen Gespräch hat Pascal jetzt bestätigt, wie seine Arbeit an The Mandalorian ablief und warum er immer seltener physisch am Set auftaucht.

Pedro Pascal kam körperlich nicht mit dem The Mandalorian-Anzug klar

Laut Collider wurde der Schauspieler als Gast des Drama-Schauspieler-Roundtables vom Hollywood Reporter danach gefragt, ob er wirklich so selten am Set von The Mandalorian anwesend sein muss. Pascal erklärte, dass er dem Star Wars-Charakter überwiegend seine Stimme leiht, nachdem anfängliche Versuche im The Mandalorian-Anzug zu fordernd waren:

Es gab eine Menge Experimente, ich war die meiste Zeit im Anzug, und ehrlich gesagt hat mein Körper in den vier Monaten, in denen ich es war, diese Aufgabe nicht gepackt. Aber ich war drin. Für eine beträchtliche Zeit. Aber jetzt haben wir es hingekriegt, was super cool ist, und erstaunlicherweise gab es mir die Möglichkeit, etwas anderes zu tun.

Vor der Kamera wird Din Djarin hauptsächlich von Brendan Wayne verkörpert, während Lateef Crowder die Stunts der Star Wars-Figur durchführt. Pascal selbst ist immer dann zu sehen, wenn der Protagonist Szenen mit abgesetztem Helm hat.

Die Produktion der 4. Staffel The Mandalorian sollte eigentlich im September 2023 starten. Durch den aktuellen Hollywood-Streik der Drehbuchautor:innen wird sich dieser Termin jedoch auf unbestimmte Zeit verzögern.

Podcast: Andor zeigt uns Stars Wars bei Disney+ wie nie zuvor

Nach The Mandalorian, Das Buch von Boba Fett und Obi-Wan Kenobi ist Andor die vierte Star Wars-Realserie bei Disney+. Zeitlich ist diese fünf Jahre vor den Ereignissen von Rogue One: A Star Wars Story angesiedelt und macht einiges anders, als wir es bisher in der Galaxis kennen.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der Podcast-Besprechung der kompletten ersten Staffel sprechen wir über das, was die Geschichte von Cassian Andor (Diego Luna) so besonders bzw. sogar besser macht als ihre Vorgänger und loten das "Star Wars für Erwachsene" aus.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.