"Mein Lebenswerk": Nach Sci-Fi-Kracher mit Robert Pattinson plant Meisterregisseur einen noch größeren Wurf

Parasite-Regisseur Bong Joon-ho begeistert derzeit mit seinem Sci-Fi-Film Mickey 17, in dem gleich mehrere Robert Pattinsons vorkommen. Danach macht er sich an ein noch größeres Horror-Projekt.

Mit seinem sozialkritischen Thriller Parasite schrieb der südkoreanische Filmemacher Bong Joon-ho Oscar-Geschichte. Aktuell begeistert er mit seinem brandneuen Sci-Fi-Streifen Mickey 17, der schon auf der Berlinale zu sehen war. Doch der Ausnahmeregisseur hat bereits viel weitreichendere Pläne für seine nächsten Projekte.

Nach einem Animationsfilm, der bereits im Kasten sein soll, will Bong sich mit einem ambitionierten Horror-Projekt an eine seit fast 25 Jahren brodelnde Idee machen.

Nach dem Sci-Fi-Film Mickey 17 dreht Bong Joon-ho einen seit 2001 geplanten Horror-Streifen

Während seiner Pressetour für Mickey 17 sprach Bong Joon-ho mit südkoreanischen Medien über seine Zukunftspläne (via World of Reel ) und erwähnte dabei seinen großen Horrorfilm, der vom Umfang her an The Host von 2016 erinnern soll. Die Story dazu will er bereits seit Beginn des Jahrtausends im Kopf haben:

Es ist mehr oder weniger mein Lebenswerk. Ich denke seit 2001 daran.

Im Anschluss beschreibt Bong die Eröffnungsszene, in der Leute durch die Untergrundtunnel einer U-Bahn rennen, während sie von gleichgekleideten Leuten verfolgt werden. Gegenüber Variety erwähnte er das Projekt bereits beiläufig vor mehreren Jahren und meinte:

Der koreanische Film ist in Seoul angesiedelt und enthält einzigartige Elemente von Horror und Action. Es ist schwer, das Genre meiner Filme zu definieren.

Klingt fast nach einem Projekt, das seiner Genre-überspannenden Comic-Verfilmung Snowpiercer gleichkommen könnte.

Mickey 17 kommt in wenigen Wochen regulär ins Kino

Vorher lässt Bong Joon-ho aber Robert Pattinson mehrfach ums Leben kommen, sobald Mickey 17 großflächig in die hiesigen Kinos kommt. Das ist am 6. März 2025 der Fall.

Der Stoff basiert auf dem Sci-Fi-Comic Mickey7 von Edward Ashton und dreht sich um den finanziell in Schwierigkeiten steckenden Mickey Barnes, der sich als sogenannter Expendable zur Verfügung stellt. Von diesen Entbehrlichen werden Klone hergestellt, die gefährliche Aufgaben erledigen müssen, die sie nicht überleben.