Kevin - Allein zu Haus 2 ist ein beliebter TV-Spaß zur Weihnachtszeit. Für eine aberwitzige Szene musste Darsteller Daniel Stern allerdings ziemlich leiden.

Der Doppel-Kult von Kevin - Allein zu Haus und Kevin - Allein in New York ist für viele ein liebgewonnener Weihnachtsspaß. Für Daniel Stern, Darsteller des Einbrechers Marv, endete eine ikonische Szene in Teil 2 des Franchise allerdings alles andere als lustig.

Kevin – Allein zu Haus 2-Star verletzte sich bei aberwitzigem Stunt beide Beine

Das erklärte Stern im Gespräch mit Fans auf Reddit . Auf der ständigen Jagd nach Dreikäsehoch Kevin (Macaulay Culkin) hat sich Marv einen Turm aus Möbeln, Fernsehern und Kisten gebaut, um vom einen Stock eines leerstehenden Gebäudes in den nächsten zu gelangen. Der Schauspieler erinnert sich:

Es gibt eine Szene, wo ich eine Art von Turm [...] erklimmen muss. Aber es war viel komplizierter als gedacht. Ich muss [auf dem Weg nach oben] jede Kante und Ecke mitgenommen haben. Als ich am Ende des Tages mein Kostüm ablegte, bemerkte ich jede Menge Blutergüsse an meinen Beinen. Und drei Tage später waren meine Bein blau von den Zehen bis zum [Hintern].

Schaut euch hier die Szene auf Englisch an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Manche Franchise-Fans mögen diese Blessuren nicht überraschen, immerhin ist Kevin - Allein zu Haus im Kern die Geschichte eines Psychopathen. Nichtdestotrotz ehrt es Stern und Einbrecher-Kollegen Joe Pesci, dass sie viele Stunts selbst vollführten. Ob Macaulay Culkin darüber je Schuldgefühle beschlichen, ist nicht bekannt.

Podcast: Die 11 besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Amazon und Co.

Die Streaming-Dienste brachten 2022 wieder zahlreiche Film-Originale raus. Welche davon die besten des Jahres sind, erfahrt ihr in der neuen Episode von Streamgestöber.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast gehen wir die Favoriten durch und begründen unsere Wahl – natürlich ohne Spoiler. Am Ende nennen wir auch nochmal unsere Top-5-Listen, falls ihr einen Titel vormerken wollt.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was denkt ihr über Sterns Set-Verletzungen?