Horror-Weihnachten mit Kevin Allein zu Haus: Das sind die 10 psychopathischsten Fallen

Frohe Weihnachten? Die Kevin – Allein zu Haus-Filme sind der Blick in das Hirn eines engelsgesichtigen Monsters. Seine 10 grausamsten Horror-Fallen beweisen es.

Erwachsen ist man, wenn man seine Eltern ungeschönt als Menschen mit Fehlern betrachten kann. Das behaupten zumindest manche. Ich sage: Erwachsen ist, wer in Kevin McCallister (Macaulay Culkin) aus Kevin – Allein zu Haus und Kevin – Allein in New York endlich den wildgewordenen Horror-Sadisten erkennt, der er in Wahrheit ist.

Schaut euch hier den Trailer zu Kevin – Allein zu Haus an:

Kevin allein zu Haus - Trailer (Deutsch) HD

Ein einsames Kind, das sich nur gegen zwei skrupellose Langfinger zur Wehr setzt? Von wegen! Hinter den blauen Augen und dem putzig lückenhaften Grundschüler-Gebiss lauert der perfide Geist eines Psychopathen. Macauley Culkins Figur ist ein Teufel im Strickpullover. Glaubt ihr nicht? Wir haben seine zehn schlimmsten Fallen nach Grausamkeit geordnet.

Platz 10 der schlimmsten Fallen: Das Federgebläse (aus: Kevin – Allein zu Haus)

© 20th Century Fox Harry im ungewollten Federkleid

Es fängt harmlos an: Als Einbrecher Harry (Joe Pesci) es nach mehreren missglückten Versuchen endlich ins Eigenheim der McCallisters schafft, bläst ihm ein Ventilator prompt eine Familienpackung Federn ins Gesicht. Die Falle will ihre Opfer psychologisch fertig machen. Psycho-Kevin dürstet es nicht nach Blut. Noch nicht. Er spielt mit seinen Opfern wie eine Katze mit ihrer Beute.



Platz 9 der schlimmsten Fallen: Die Tarantel (aus: Kevin – Allein zu Haus)

© 20th Century Fox Marv, gequält von einer Spinne

Der Psychokrieg geht direkt weiter. Harrys Klau-Buddy Marv (Daniel Stern) liegt bereits von einem Stolperseil gefällt am Boden, da legt ihm der diabolische Dreikäsehoch eine haarige Tarantel aufs Gesicht. Langsam. Genüsslich. Einfach um den armen Mann mit seinen eigenen Phobien zu quälen. Die Spinne muss gar nicht giftig sein. Es reicht der Gedanke, dass sie giftig sein könnte – und Kevin weiß das ganz genau.

Platz 8 der schlimmsten Fallen: Die Luftgewehr-Ladung in die Genitalien (aus: Kevin – Allein zu Haus)

© 20th Century Fox Die abscheuliche Fratze des Bösen (plus Luftgewehr)

Falls ihr denkt: Gut, aber das arme Kind verteidigt sich ja nur, liegt ihr falsch. Bereits als sich Harry und Marv nur vor Kevins Haustür unterhalten, offenbart das McCallister-Teufelskind seine sadistische Ader. Völlig unprovoziert steckt Kevin ein Luftgewehr durch die Katzenklappe und torpediert mit Schmackes Harrys Familienplanung. Dem Serienkiller-Nachwuchs entgeht eben keine Schwachstelle.

Platz 7 der schlimmsten Fallen: Der Türknauf (aus: Kevin – Allein zu Haus)

© 20th Century Fox Kevin erhitzt den Türknauf

Ein Klassiker für alle Fans mit Kevin-Trauma: Harry verbrüht sich die Hand am Türknauf, den Kevin per Tauchsieder erhitzt hat. Will er ihn damit aufhalten? Nein! Die Falle dient verstörenderweise nur dazu, den Eindringling ein bisschen mit Hitze zu foltern. Und ihm nebenbei das McCallister-Familienzeichen in die Hand zu sengen, damit er sich ewig daran erinnern muss. Kevin plant seine Psychopathen-Karriere vor. Und vermutlich liebt er den Geruch von verbranntem Fleisch am Abend.

Platz 6 der schlimmsten Fallen: Der Nagel (aus: Kevin – Allein zu Haus)

© 20th Century Fox Hätten Reißnägel nicht gereicht?

Kratzten die bisherigen Fallen noch an der Oberfläche, verlegt sich der einfallsreiche Dreikäsehoch nun auf klassischen Torture-Porn. Marv rammt sich beim Besteigen der Kellertreppe einen langen Nagel in den Fuß, den Kevin dort ganz bewusst platziert hat. Zusätzlich hat sein kindlicher Peiniger die Treppe geteert: Damit der Einbrecher auch ja keine Möglichkeit hat, seinen durchbohrten Fuß zu befreien.

Platz 5 der schlimmsten Fallen: Tacker (aus: Kevin – Allein in New York)

© 20th Century Fox Marv mit Tackernadel in der Nase

Kevin – Allein in New York beschließt mit dieser Falle endgültig Kevins Entwicklung zu Jigsaws heimlichem Vorbild. Als Marv eine Tür öffnen will, löst er einen Mechanismus aus und wird durchs Schlüsselloch mit einem Tacker malträtiert. Wie in den Saw-Filmen erledigt hier eine kaltblütige Automatik das Verstümmeln, während sich das kranke Genie dahinter zurücklehnen kann. Marvs fürchterliche Schreie müssen für Kevins schwarze Seele der reinste Balsam sein.

Platz 4 der schlimmsten Fallen: Glaskugeln (aus: Kevin – Allein zu Haus)

© 20th Century Fox Marv steigt ein in eine Welt des Schmerzes

Selbst vor den höchsten Ornamenten des Weihnachtsfesten macht Jigsaw-Kevin nicht halt: Als Marv durchs Fenster ins Wohnzimmer einsteigt, zerschneidet er sich die Füße an den dort ausgelegten Christbaumkugeln. Der blonden Furie ist nichts heilig. Mit seiner offensichtlichen Vorliebe für blutende Füße sollte Kevin aber definitiv zum Grundschulpsychologen gehen.

Platz 3 der schlimmsten Fallen: Gasbrenner (aus: Kevin – Allein zu Haus, Kevin – Allein in New York)

© 20th Century Fox Ein Gasbrenner macht Harry zum Hitzkopf

Als Harry durch die Hintertür einsteigen will, erwartet ihn ein Inferno der besonderen Art: Durch einen Gasbrenner, der an einem Seilzug befestigt ist, werden ihm die Haare mitsamt Mütze abgefackelt. Und in diesem Detail liegt der wahre Sadismus der Falle: Kevin hat seinen selbstgebastelten Flammenwerfer so hoch gehängt, dass er seine Gegner nicht ausschaltet – sondern sie nur entstellt.

Denselben Spaß erlaubt er sich in Kevin – Allein in New York erneut, allerdings mit einem weiteren brutalen Twist. Als Harry versucht, seinen brennenden Kopf in einer Toilettenschüssel zu löschen, fliegt ihm die mit einem lauten Knall um die Ohren. Der Grund: Kevin hatte sie vorsorglich mit hochentzündlichem Kerosin gefüllt. Anzünden, traumatisieren, erniedrigen, in Stücke bomben: Kevin hat als angehender Fallenmörder seinen Modus Operandi gefunden.

Platz 2 der schlimmsten Fallen: Elektroschock (aus: Kevin – Allein in New York)

© 20th Century Fox Marv, schwer geschockt

Elektroschocks sind ein absoluter Klassiker, mit denen sich Kinder seit Jahrzehnten gegenseitig erschrecken. Doch Kevin will nicht einfach nur erwachsene Männer pranken, er will sie leiden sehen. Nur dann springt sein Funke über. Deswegen schockt er Marv mit einer Autobatterie, die ihn wortwörtlich in ein Skelett verwandelt, während Kevin extra noch einmal den Saft aufdreht. Sein Gesichtsausdruck ist dabei weder freudig noch erschreckt oder beunruhigt, er wirkt einfach nur … interessiert. Wie ein Kind, das eine Fliege zerquetscht.

Platz 1 der schlimmsten Fallen: Backsteine (aus: Kevin – Allein in New York)

© 20th Century Fox Seht euch dieses lustlose Gesicht an. Es scheint förmlich zu schreien: "Ich brauche was Härteres!"

Spätestens an dieser Stelle gibt sich der Film nicht einmal mehr Mühe, Kevins Grausamkeit hinter kindlichem Einfallsreichtum zu verstecken. Endlich wird zugegeben, dass es hier nicht um Selbstverteidigung geht, sondern um Mord. Das kleine Monster wirft Harry und Marv einfach aus 30 Metern Höhe Backsteine ins Gesicht. Grinsend.

Der nach dem ersten Stein bereits winselnde Marv bekommt in kurzer Folge noch drei weitere Geschosse ab. Dabei sind er und Kumpel Harry viel zu weit von Kevin entfernt, um ihm überhaupt gefährlich werden zu können. Voller Genugtuung steht der oben auf dem Dach. Wie Hannibal Lecter oder der Killer aus Sieben ist er nicht länger bereit, sich zu verstecken. Ab nun lebt er seine Vorlieben auf offener Straße aus. Leise rieselt das Blut. Frohe Weihnachten? Wohl kaum.

