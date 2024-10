Meisterhafter Horror-Thriller gratis bei Amazon: Er ist unerträglich spannend bis zum absoluten Schock-Ende

Bei Amazons Freevee könnt ihr den Horror-Thriller The Invitation streamen. Der zieht die spannende Schlinge immer fester zu, um irgendwann in purem Grauen zu explodieren. Für Genre-Fans ein Muss.

Eine der unangenehmsten Dinnerpartys aller Zeiten könnt ihr in The Invitation miterleben. Der beklemmende Horror-Thriller von Karyn Kusama ist einer der tollsten Genre-Filme der letzten Jahre und gilt immer noch eher als Geheimtipp. Wenn ihr The Invitation noch nicht kennt, solltet ihr das am besten direkt ändern! Bei Amazons Gratis-Streaming-Anbieter Freevee * könnt ihr den Streifen gerade ohne Zusatzkosten mit Werbung schauen.

Darum geht es in The Invitation bei Amazons Freevee

In der Handlung des Films ist Will (Logan Marshall-Green) mit seiner aktuellen Freundin zu einem Abendessen bei seiner Ex-Freundin eingeladen. Die Einladung kam für ihn überraschend, denn er und seine Ex haben sich wegen einer Tragödie getrennt und kaum noch Kontakt. Als einer der Freunde mit einem Video von einer sektenähnlichen Erfahrung berichtet, wird der unangenehme Abend immer beklemmender.



Schaut hier noch den deutschen Trailer zu The Invitation:

The Invitation - Trailer (Deutsch) HD

The Invitation ist ein meisterhafter Mix aus Spannung, Tragik und Horror

Der große Schauer von Karyn Kusamas Film liegt in der ständigen Ungewissheit, die über den düsteren Bildern dieser Dinnerparty irgendwo im Dunkeln der Hollywood Hills von Los Angeles stattfindet. Von Minute zu Minute steigert sich die Vorahnung, dass hier irgendwas nicht stimmt und eine grauenvolle Überraschung auf ihre Enthüllung wartet.

Lange Zeit spielt die Regisseurin mit dieser beklemmenden Stimmung, bei der es auch sein könnte, dass sich Hauptfigur Will aufgrund seiner traumatischen Vergangenheit mit seiner Ex-Freundin alle unangenehmen Details nur einbildet.

Ein Film wie The Invitation, der sich dem langsamen Spannungsaufbau verschreibt, steht und fällt schließlich mit seiner Auflösung. Und die sitzt in Karyn Kusamas meisterhaft inszeniertem Psychohorror umso härter. Was im Finale passiert, verraten wir an dieser Stelle natürlich nicht. Wie The Invitation gegen Ende aber Dämonen der Vergangenheit und Horror der Gegenwart in einem puren Albtraum explodieren lässt, ist die Krönung dieser packenden Genre-Perle.

