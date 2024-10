Wir zelebrieren Grusel, Gore und Halloween: Das passiert im Horror-Monat Oktober bei Moviepilot

Ein ganz besonders großes Herz haben viele in der Moviepilot-Redaktion für Horror und Oktober ist der beste Monat, um das zu feiern.

Im Oktober nimmt das Tageslicht rasant ab, das Wetter wird düsterer und das Gruselkostüm-Highlight Halloween steht vor der Tür. Kein Wunder, dass Oktober als der Monat für alle Horror-Film- und Horror-Serien-Fans gilt. Auch bei uns.

Wir wollen in diesem besonders kunstbluthaltigen Monat dem Horror unsere Aufmerksamkeit widmen und alle Horror-Freund:innen einladen, es mit uns zu zelebrieren.

Das erwartet euch im Horror-Monat bei Moviepilot

The Walking Dead feierte seine allererste Folge im Oktober, das Halloween- und das Saw-Franchise ihre ersten Filme. Oktober steht in der Popkultur und auch bei uns ganz im Zeichen des Horror-Genres. Einen ganzen Monat lang wollen wir euch Streaming-Tipps liefern für den nächsten Gruselabend, kuriose Horrorfilm-Trivia, Horrorserien-Listen zum Stöbern und vieles mehr.

Den Anfang machen wir mit unserem ersten Horror-Geheimtipp der Woche. Es geht um den fantastischen Slasher-Thriller The Invitation, den ihr aktuell sogar kostenlos streamen könnt. Jede Woche geben wir euch eine düstere Empfehlung, die gerade in einem Streaming-Abo zu finden ist. Außerdem listen wir euch die Filme auf, die laut Wissenschaftler:innen euren Puls am höchsten treiben.

Alle Moviepilot-Beiträge im Horror-Monat 2024

Tolles aus den letzten Jahren:

Wir haben mehrmals die Woche neue Horror-Beiträge für euch. Regelmäßig vorbeischauen lohnt sich!



Seid selbst Teil des Horror-Monats und macht mit

Besonders ans Herz legen möchten wir euch auch unser Film- und Serien-Archiv, in dem ihr jetzt sofort losfiltern könnt nach Produktionen, die auf eure Watchlist gehören. Dort könnt ihr zum Beispiel nach den besten Horror-Serien bei Netflix suchen, oder den besten, neuen Horror-Filmen der 2020er Jahre.

Euch brennt es unter den Fingernägeln, selbst eure liebsten Horror-Streifen aufzulisten? Dann legt selbst eine Liste an und lasst eurer Kreativität freien Lauf.

Teilt uns in einer Liste mit, was eure gruseligsten Filme aller Zeiten sind, bei welchen Horror-Serien ihr aus Angst kein einziges Mal Pause drücken konntet oder welche Streifen so schlimm waren, dass ihr sie abbrechen musstet. Wir wünschen euch viel Spaß diesen Oktober mit dem Genre eurer (Alp-)Träume!