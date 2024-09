Meisterwerk des japanischen Stephen King mit unvergesslich ekligen Bildern: Trailer verspricht revolutionären Anime

Junji Itos Horror-Manga-Meisterwerk Uzumaki wird nach fünf Jahren Wartezeit endlich zum Anime. Der Trailer beweist: So eine Adaption hat es noch nie gegeben.

Die genialen Horror-Mangas von Junji Ito hatten bisher kein großes Glück als Anime-Adaptionen. Keine der Umsetzungen konnte bis dato den blanken Horror und die verstörenden Zeichnungen erfolgreich ins bewegte Medium übertragen. Das könnte sich nun mit der ambitionierten Anime-Umsetzung seines Meisterwerks Uzumaki * ändern.

Schon im Serien-Trailer zu Uzumaki zieht der durchgedrehte Schrecken seine Kreise:

Uzumaki - S01 Trailer (English Subs) HD

Uzumaki: Manga- und bald Anime-Horror im Bann der Spirale

In der Manga-Vorlage von 1998 werden die Bewohner:innen einer japanischen Kleinstadt auf verschiedene Weise vom Konzept der Spirale heimgesucht. Manche sind ganz besessen von ihr, bis sie sich selbst in die enigmatische Form verrenken, andere werden auf übernatürliche Art per Körper-Horror zu Schnecken und bizarren Wirbelwesen mutiert.

Aus dem Sog der Spirale gibt es kein Entkommen und bald bemerkt man, dass die mysteriöse Form überall existiert: in der Natur, in unseren Fingerabdrücken, unserem Erbgut, als Form der Galaxien. Episodenhaft entfaltet sich die ultimative Kombination aus kosmischem Horror und dem oppressiven Schrecken des zyklischen Kleinstadtlebens.

Die revolutionäre Anime-Umsetzung nimmt sich Itos Manga auf sehr direkte Weise vor und animiert im Grunde jedes gezeichnete Panel, wie der Meister es zu Papier gebracht hatte. Hiroshi Nagahama (Mushishi) überblickt das Projekt laut Anime News Network als Regisseur unter den Dächern von Studio Drive und Studio Akatsuki. Produziert wird es von Production I.G USA und dem Sender Adult Swim.

Eine äußerst stilisierte Live-Action-Adaption erschien bereits im Jahr 2000 mit dem japanischen Film Uzumaki – Out of the World von Filmemacher Higuchinsky, der im selben Jahr seine TV-Umsetzung von Junji Itos Kurzgeschichte Der lange Traum präsentierte.

Mehr Anime-News:

Wann kommt der Uzumaki-Anime endlich heraus?

Die vierteilige Umsetzung von Uzumaki lässt sehr auf sich warten und sollte eigentlich schon 2020 herauskommen. Nach mehreren (zum Teil Corona-bedingten) Verschiebungen soll es nun endlich in der Nacht auf den 29. September 2024 im Rahmen des Adult Swim-Programmblocks Toonami so weit sein. Hierzulande könnte die Serie im Adult Swim-Block auf Warner TV Comedy landen, bestätigt wurde das aber noch nicht.

