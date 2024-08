Fans von Sailor Moon-Nachfolgerin warten seit über 10 Jahren auf Anime-Fortsetzung – und jetzt das

Anime-Fans schwören seit 2011 auf den düsteren Sailor Moon-Nachfolger Puella Magi Madoka Magica. Die Fortsetzung zum letzten Film wurde nun leider erneut verschoben.

Als die Magical-Girl-Serie Puella Magi Madoka Magica 2011 auf der Anime-Bildfläche erschien, erwartete man einen Sailor Moon-Nachfolger über Mädchen mit Zauberkräften. Das ist die zwölfteilige Serie auch, nur heißt Anime-Autor Gen Urobuchi nicht umsonst Urobutcher mit Spitznamen. So entwickelte sich die unschuldig aussehende Serie rasch in eine finstere Richtung, die dank komplexer Charaktere und noch komplizierterer Zeitreise-Story zu einem der beliebtesten Titel der 2010er wurde.

Seit 2013 hängen Fans nun auf dem schockierenden Cliffhanger des Nachfolgefilms Madoka Magica: Rebellion fest, der im Winter 2024 mit dem doch noch unverhofft angekündigten Anime-Streifen Puella Magi Madoka Magica: The Movie – Walpurgisnacht Rising fortgesetzt werden sollte.

Schlechte Nachrichten für Anime-Fans: Sailor Moon-Nachfolgerin Madoka lässt mit ihrem neuen Film auf sich warten

Der Wunsch nach baldiger Auflösung des diabolischen Madoka Magica-Cliffhangers bleibt noch eine Weile lang unerfüllt, denn wie Anime News Network berichtet, wurde der Film aus dem Animationsstudio SHAFT um ein Jahr auf Winter 2025 verschoben. Das muss doch mit Hexerei vor sich gehen.

Urobuchi, den man auch für Psycho-Pass oder Fate/Zero kennt, kehrte immerhin als Drehbuchautor zurück und auch andere Madoka-Urgesteine gaben sich erneut die Ehre. Unter anderem Regisseur Akiyuki Shinbo und Komponistin Yuki Kajiura.

Worum geht es im Ausnahme-Anime Madoka Magica?

In Madoka Magica kämpfen Magical Girls mit verschiedenen Fähigkeiten gegen sogenannte Hexen, deren durch Verzweiflung genährte Labyrinthe als surreale Räume erscheinen, in denen die Animation komplett am Rad dreht. Rekrutiert werden die Mädchen von der niedlichen Kreatur Kyuubei, die ihnen für ihre Dienste einen Wunsch erfüllt. Doch während Madoka und ihre Freundin in Betracht ziehen, ebenfalls in den Kampf zu ziehen, tut die Antiheldin Homura alles, um zu verhindern, dass sie den Deal annehmen.

Spoiler zur Madoka Magica Serie und dem Rebellion-Film: Wie sich herausstellt ist Homura eine Zeitreisende, die schon lange in der selben Schleife feststeckt. Sie versucht zu verhindern, dass ihre beste Freundin Madoka zum mächtigen Magical Girl und danach zur noch gefährlicheren Hexe wird. Am Ende der Serie verwendet Madoka ihren Wunsch darauf, zur Göttin zu werden, die sämtliche Magical Girls nach dem Tod aus ihrer Pflicht entbindet, damit sie sich nicht in Hexen verwandeln. Am Ende der Filmfortsetzung, unterwandert Homura diesen Wunsch und wird aus Liebe zu Madoka zur Teufelin, die ihren Platz einnimmt.

Der kunstvolle Trailer zum Film Madoka Magica: Walpurgisnacht Rising zeigt die von Homura geschaffene Welt, nachdem sie Madoka aus ihrer Göttinnenposition gezogen hat, um ihr ein normales Leben zu ermöglichen. Doch die anderen Mädchen scheinen noch ein Wörtchen mitzureden zu haben:

Wer es lieber klassisch und etwas weniger finster und kompliziert mag, findet den zweiteiligen Sailor Moon Crystal-Abschlussfilm Sailor Moon Cosmos seit dem 22. August 2024 bei Netflix.