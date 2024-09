Brandneuer Dragon Ball-Anime hat jetzt ein konkretes Startdatum – es gibt nur einen Haken

Mit Dragon Ball Daima geht im Herbst ein brandneuer Anime über Goku und seine starken Freunde an den Start. Es ist eines der letzten Projekte, an dem Manga-Schöpfer Akira Toriyama mitgearbeitet hat.

Anime-Fans können mittlerweile die Tage bis zur neuen Serie Dragon Ball Daima herunterzählen, die endlich ein konkretes Startdatum hat. Am 11. Oktober 2024 soll es so weit sein, wenn das Format mit einer Auftaktepisode in Überlänge Premiere feiert. Aber die Sache hat einen Haken:

Das Release-Datum gilt vorerst nur für den japanischen Sender Fuji TV. Eine hiesige Veröffentlichung via Simulcast während der Anime-Season im Herbst ist zwar überaus wahrscheinlich, offiziell angekündigt wurde sie aber noch nicht.

Dragon Ball Daima: Darum geht es in der neuen Anime-Serie

In der mittlerweile sechsten Anime-Serie zum Thema Drachenbälle werden Son Goku und Co. durch eine finstere Verschwörung in kleine Kinder zurückverwandelt, was auch erklärt, warum das Chibi-Artwork so an die Originalserie erinnert. Um diesen bösen Zauber rückgängig zu machen, müssen sie sich für ein großes Abenteuer in eine fremde und mysteriöse Welt aufmachen. So etwa beschrieb der dieses Jahr verstorbene Dragon Ball-Erfinder Akira Toriyama die Serie, die eines seiner letzten Projekte war.

Eine ähnliche Schrumpf-Story hat es schon in Dragon Ball GT, der dritten Serie des Action-Anime-Franchise, gegeben. Inwiefern sich das neue Format davon unterscheiden wird, muss sich zeigen.

Schaut hier den jüngsten Trailer zu Dragon Ball Daima:

Dragon Ball Daima - S01 Trailer (English) HD

Laut Anime News Network wird Son Goku nach wie vor von der mittlerweile 87-jährigen Synchro-Legende Masako Nozowa gesprochen, die den starken Martial-Arts-Helden seit der Originalserie von 1986 vertont. Letztes Jahr wurde sie sogar mit dem prestigeträchtigen Kikuchi-Kan-Preis gewürdigt, der einmal im Jahr an herausragende Literatur- und Kulturgrößen Japans verliehen wird.

Die Regie-Arbeit unter dem Dach von Toei Animation teilen sich im Rahmen von Dragon Ball Daima Yoshitaka Yashima und Aya Komaki.

Wo kann man Dragon Ball streamen?

Die bisher letzte Serie mit dem Titel Dragon Ball Super kann man in Deutschland beim relativ neuen Anime-Streamer ADN (Animation Digital Network) abrufen. Den letzten Film (Dragon Ball Super: Hero) findet man (wie auch andere Teile) bei Crunchyroll in der Flat oder bei Amazon und Co. zum Kaufen und Leihen. Einige Folgen der Originalserie liegen bei RTL+ vor.