Metal Gear Solid-Verfilmung findet in Star Wars-Star den perfekten Solid Snake

Die Metal Gear Solid-Verfilmung von Jordan Vogt-Roberts nimmt endlich an Fahrt auf. Niemand Geringeres als Star Wars-Star Oscar Isaac soll Solid Snake spielen.

Seit Jahren geistert der Metal Gear Solid-Film durch Hollywood. Richtig in Fahrt ist das Projekt bisher allerdings nicht gekommen. Vor wenigen Stunden erreichte uns jedoch eine überaus vielversprechende Neuigkeit: Oscar Isaac soll die Hauptrolle in der Videospielverfilmung übernehmen.

Oscar Isaac als Solid Snake im Metal Gear Solid-Film

Deadline bringt die Neuigkeit, die vor allem Fans der Vorlage erfreuen dürfte. Schon seit einiger Zeit gilt Oscar Isaac als Favorit für die Besetzung von Solid Snake. Als Regisseur ist weiterhin Jordan Vogt-Roberts (Kong: Skull Island) involviert. Das Drehbuch stammt von Derek Connolly (Jurassic World).

Auf Twitter teilt Jordan Vogt-Robert ein Bild von sich und Oscar Isaac und bestätigt damit das Casting indirekt.

Oscar Isaac war zuletzt als Poe Dameron in der neuen Star Wars-Trilogie zu sehen. Darüber hinaus machte er sich in den vergangenen Jahren durch seine herausragenden Leistungen in Filmen wie Inside Llewyn Davis, A Most Violent Year und Ex Machina einen Namen. Er gehört außerdem zum Ensemble der heiß erwarteten Dune-Neuverfilmung.

Vor Metal Gear Solid hat Oscar Isaac noch viel zu tun

Wann der Metal Gear Solid-Film in die Kinos kommen soll, ist aktuell unklar. Auch ein Produktionsstart steht noch nicht fest. Ein Blick in Oscar Isaacs Terminkalender deutet an, dass wir uns wohl noch eine ganze Weile auf die Verfilmung gedulden müssen. Denn Oscar Isaac ist aktuell einer der gefragtesten Schauspieler in Hollywood.

Erst kürzlich wurde er als titelgebender Superheld in Marvels Moon Knight-Serie gecastet. Zusammen mit Jessica Chastain ist er in HBOs Scenes From a Marriage-Remake zu sehen. Zudem spielt er in Armageddon Time von Ad Astra-Regisseur James Gray mit und Barry Levinsons Film über die Entstehung von Francis Ford Coppolas Der Pate.

