"Mich verstört es auch": Harry Potter-Star Tom Felton zeigt Draco Malfoy, wie ihr ihn noch nie gesehen habt

Draco Malfoy ist Harry Potters Erzfeind an der Zauberschule Hogwarts. Nun teilt Schauspieler Tom Felton ein Bild, das uns die gute Version der Figur präsentiert.

Noch bevor der dunkle Lord aus dem Jenseits zurückkehrt und sich in seiner wahren Gestalt zu erkennen gibt, bekommt es der junge Harry Potter bei seinen Hogwarts-Abenteuern mit einem fiesen Gegenspieler zu tun: Draco Malfoy. Der mag zwar noch kein mächtiger Zauberer sein. An gemeinen Ideen mangelt es ihm allerdings nicht.

Draco wird als Harrys Hogwarts-Nemesis aufgebaut und bleibt bis zum Ende der sieben Bücher bzw. acht Filme eine spannende Figur, die sich im ständigen Konflikt mit den Helden der Geschichte befindet. Die späteren Teile verleihen Draco deutlich mehr Tiefe. Vorerst tritt er aber als der garstigste aller Slytherin-Bullys auf.

Die gute Version von Draco Malfoy in den Harry Potter-Filmen: Tom Felton teilt verstörendes Bild

Doch was wäre, wenn sich Harry und Draco vertragen hätten und womöglich schon bei der ersten Fahrt mit dem Hogwarts-Express beste Freunde geworden wären? Tom Felton, der Draco Malfoy in allen Harry Potter-Filmen gespielt hat, teilt auf Instagram ein Bild, das uns die freundliche Version des Nachwuchszauberers zeigt.

Und die ist dezent verstörend:

Draco mit eiskaltem Blick: das ist eines der ikonischsten Bilder aus den ersten Harry Potter-Filmen. Aber dieser freundlich grinsende Draco auf dem nicht verwendeten Promo-Shot sieht einfach nur falsch aus und erinnert mehr an Game of Thrones-Psycho Nr. 1 Joffrey Baratheon – Albtraummaterial für den nächsten Rewatch.

Felton ist sich des beunruhigenden Potenzials des Bildes bewusst. "Wie Draco aussehen würde, wenn er mit Liebe und Freundlichkeit erzogen worden wäre", schreibt er in seinem Post und fügt hinzu: "Keine Sorge, mich verstört es auch". Stellt euch Harry Potter mit diesem Draco vor. Die Popkultur des 21. Jahrhunderts wäre eine andere.

Kehrt Draco Malfoy in der kommenden Harry Potter-Serie zurück?

Nun dürfen wir gespannt sein, wie die nächste Version von Draco Malfoy aussehen wird. Aktuell läuft das Casting für die groß angelegte Harry Potter-Serie von HBO. Neben Harry, Ron und Hermine wird in der 1. Staffel sicherlich auch Draco eine wichtige Rolle spielen. Bisher gibt es aber noch keine konkreten Details zur Besetzung.

Tom Felton hätte auf alle Fälle nichts gegen eine Rückkehr in die Wizarding World einzuwenden, wie er in Vergangenheit betonte. Für die Rolle von Draco ist er inzwischen zwar zu alt. Als dessen Vater, Lucius Malfoy, würde er aber sofort wieder den Zauberstab in die Hand nehmen. Doch das sind an diesem Punkt nur Fan-Träume.