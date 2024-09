Der Sohn des Dumbledore-Darstellers ist ebenfalls berühmter Schauspieler – mit vernichtender Meinung zur Harry Potter-Serie

Die Harry Potter-Filmreihe wird als Serie neu verfilmt. Manche wünschen sich den berühmten Schauspieler-Sohn des ursprünglichen Dumbledore-Stars als neuen Hogwarts-Schulleiter. Doch der will davon nichts wissen.

Als Neuverfilmung der Fantasy-Bücher steht uns 2026 eine neue Harry Potter Serie ins Haus. So manche Stars der Kinoreihe sind mittlerweile verstorben, wie beispielsweise Richard Harris, der im ersten und zweiten Film Hogwarts-Schulleiter Albus Dumbledore spielte. Doch hättet ihr gewusst, dass auch sein Sohn als Schauspieler enorm erfolgreich ist? Er wurde nun gefragt, wie er zur Serie steht – und zur Idee, in die Harry Potter-Fußstapfen seines Vaters zu treten.



Harry Potter-Verwandtschaft: Jared Harris ist der Sohn von Original-Dumbledore Richard Harris

Harris ist ein häufiger englischer Nachname. Verwandtschaften zwischen Stars liegen also nicht so schnell auf der Hand, wie wenn man Hemsworth oder Sutherland heißt. Doch Richard Harris' Sohn ist tatsächlich auch ein gestandener Schauspieler, den ihr als Film und Serien-Fans abseits von Harry Potter kennen dürftet: Jared Harris.

Als Charakterdarsteller ist der Brite Jared Harris vielen ein Begriff und insbesondere im Serien-Bereich kommt man nicht am ihm vorbei: Er führte Hits wie The Terror und Chernobyl an, prägte Mad Men und Fringe - Grenzfälle des FBI mit und war in Netflix' The Crown ebenso dabei wie jüngst im Sci-Fi-Opus Foundation.

Auch im Filmbereich verkörperte Jared Harris ikonische Rollen, die von Bösewicht Moriarty in Sherlock Holmes 2: Spiel im Schatten bis zu einer Spielberg-Rolle in Lincoln und Auftritten im Zombie-Actioner Resident Evil: Apocalypse und Der seltsame Fall des Benjamin Button reichten. Vor seinem berühmten Vater muss er sich also nicht verstecken. Doch heißt das umgekehrt auch, dass er gerne in der Harry Potter-Serie dabei wäre, für die das Kinder-Casting gerade begonnen hat?

Jared Harris wird nicht Dumbledore – denn er hält nichts von Harry Potters Serien-Remake

Nach dem Tod von Richard Harris gab es 2002 viele Dumbledore-Bewerber, um Harry Potters Schulleiter in den kommenden sechs Filmen zu verkörpern, bevor Michael Gambon den Part ergatterte. Nachdem Jude Law einen jungen Dumbledore in der Phantastische Tierwesen-Reihe spielte, warten Fans gespannt darauf, wer nun im Serien-Reboot den spitzen Hut und die Halbmond-Brille aufsetzen wird.

In einem The Independent -Interview wurde jetzt Jared Harris nach seinem Interesse gefragt, Dumbledore in der Harry Potter-Serie zu spielen. Seine Antwort war ein klares "Nein, danke". Mehr noch: Er hält die Idee der Serien-Neuverfilmung offenbar für völlig sinnlos:



Ich meine: Warum sollte man das [Harry Potter-Remake] machen? Ich verstehe das nicht. Die Filme waren fantastisch – lasst sie in Ruhe.

Wir werden Jared Harris also aller Wahrscheinlichkeit nicht im neuen Serien-Hogwarts einziehen sehen. Doch nicht jeder steht der Serie mit solcher Abneigung gegenüber: Sirius-Darsteller Gary Oldman empfahl sich jüngst als potenzieller Serien-Dumbledore.

Podcast: Ist die Harry Potter-Serie wirklich eine gute Idee?

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt wurde sie bestätigt: Die erste Serie in der Geschichte von Harry Potter wird produziert. Fans reagieren jedoch gespalten.

Im Podcast beantworten wir wichtige Fragen rund um die Serie, an der Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling beteiligt ist. Darunter: Warum wird Rowlings Beteiligung so kritisiert. Und was sind die Vor- und Nachteile einer Neuverfilmung der Bücher?