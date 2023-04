Milliardenschwere Sci-Fi-Reihe erfindet sich zum zweiten Mal neu – mit Roboter-Adlern und Planeten-Fressern

Hat die Sci-Fi-Reihe Transformers noch eine Zukunft? Der 7. Teil des Franchise wird es zeigen. Jetzt ist ein neuer Trailer zu Aufstieg der Bestien erschienen, der vor Roboter-Viechern strotzt.

Zwischen 2007 und 2014 gehörte Transformers zu den profitabelsten Reihen in Hollywood. Kombiniert spielten die ersten vier Teile knapp 4 Milliarden US-Dollar ein. Mit dem fünften Teil ging es im Jahr 2017 bergab. Bumblebee sollte die Reihe neu starten. Aber auch der Reboot erfüllte die Erwartungen nicht.

Jetzt folgt der zweite Neustart innerhalb von 5 Jahren mit Transformers: Aufstieg der Bestien. Wie die Frischzellen-Kur gelingen soll, seht ihr im gewaltigen neuen Trailer zum Sci-Fi-Blockbuster.

Planetenfresser und tierische Roboter: Transformers 7 sieht im neuen Trailer richtig interessant aus

Transformers: Aufstieg der Bestien - Trailer 2 (Deutsch) HD

Worum genau geht es in Transformers 7?

Der neue Transformers-Film spielt im Jahr 1994. Auch der Vorgänger Bumblebee reiste in die Vergangenheit, in die 80er. Zwei Teenager stehen nun im Fokus der Handlung. Anthony Ramos als Noah und Dominique Fishback als Elena sollen das Ende der Welt verhindern – gemeinsam mit bekannten Autobot-Helden wie Bumblebee und Optimus Prime. Außerdem dabei: Ein Roboter-Adler, ein Roboter-Gorilla und eine Roboter-Raubkatze. Ihr Gegner: ein gewaltiger Planetenfresser, der es auf die Erde abgesehen hat.

Wann startet Transformers 7 in den Kinos?

Transformers 7 soll am 8. Juni 2023 in die Kinos kommen. Regie führte weder Transformers-Veteran Michael Bay noch Bumblebee-Macher Travis Knight, sondern Steven Caple Jr. (Creed II).

Wie die Transformers-Reihe um ihr Leben kämpft

Die Marke Transformers ist eng verknüpft mit dem Namen Michael Bay. Der Regisseur reizte über fünf Filme das Potential der Hasbro-Spielzeuge aus. Die Effekte hoben den allgemeinen Hollywood-Standard, jeder Transformers-Film war ein Kino-Event. Irgendwann aber definierten sich die Transformers-Filme nur noch über Effekte und Explosionen, die Kino-Fans zudem in jedem zweiten Blockbuster genauso bewundern konnten. Der Reihe fehlte das Besondere. Und sie war viel zu teuer.



Bumblebee startete die Reihe im kleinen Rahmen und ohne Michael Bay neu: Das Budget wurde kleiner, das Herz größer. Aber das Publikum blieb weg. So schien sogar der Untergang des Franchise möglich.

Das alles ist nun fünf Jahre her. Fünf Jahre, in denen sich das Studio Paramount den Kopf zerbrach, wie die Transformers-Marke in der veränderten Blockbuster-Umwelt bestehen kann. Aufstieg der Bestien soll die Sci-Fi-Reihe aus der Sackgasse führen. Die Balance zwischen Effekte-Kino und Story-Telling erscheint zumindest im neuen Trailer besser austariert.

