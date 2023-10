Millie Bobby Brown hat vor Stranger Things für eine große Game of Thrones-Rolle vorgesprochen: Sie scheiterte und hätte fast ihre Karriere aufgegeben

Stranger Things-Star Millie Bobby Brown in Game of Thrones? Das hätte durchaus passieren können. Die Absage (eine von vielen) stürzte die Britin in eine Krise.

2016 wurde Millie Bobby Brown im Alter von 12 Jahren schlagartig bekannt. Die Sci-Fi-Serie Stranger Things entwickelte sich bei Netflix quasi über Nacht zum Phänomen. Millie Bobby Brown spielt darin das mysteriöse Mädchen Elfie/Eleven, das telekinetische Kräfte besitzt. Die Britin ist heute das Aushängeschild der vielleicht wichtigsten Netflix-Serie. Kurz vor ihrer Besetzung in dem Erfolgsprojekt erlebte sie allerdings ein Tief – ausgelöst von einer bitteren Game of Thrones-Absage. Welche Rolle wollte Millie Bobby Brown in Game of Thrones spielen? Um das Jahr 2015 herum suchte HBO für die Fantasy-Serie Game of Thrones eine Darstellerin im Alter von Millie Bobby Brown. Die naheliegende Figur: Lyanna Mormont, das junge Oberhaupt des Hauses Mormont. In der Late Night von Jimmy Fallon sprach Brown über ihre wohl härteste Casting-Niederlage. Auf die Frage, ob es stimme, dass sie vor Stranger Things mit dem Schauspielern habe aufhören wollen, sagte sie: "Ich war einfach sehr entmutigt von den ständigen Ablehnungen. Das sage ich jedem: Diese Branche besteht aus Ablehnungen." Sie habe dann für Game of Thrones vorgesprochen und "ein Nein bekommen und das war der Moment, in dem ich dachte, 'Oh, das ist wirklich schwierig'. Ich denke, ich wollte diese Rolle wirklich." Netflix HBO sie den Verdacht: Es war tatsächlich Lyanna Mormont. Die Rolle ging schließlich an Montauk gewesen, später umbenannt in: Stranger Things. bestätigte sie den Verdacht: Es war tatsächlich Lyanna Mormont. Die Rolle ging schließlich an Bella Ramsey , die später auch in The Last of Us einen großen Part übernahm. Aber Millie Bobby Brown hörte natürlich nicht auf mit dem Schauspielern. Einer ihrer letzten Versuche sei eine Netflix-Serie namensgewesen, später umbenannt in: Stranger Things. Zum Thema: "Solltet euch schämen": Neues Projekt von Netflix-Star Millie Bobby Brown erntet heftige Kritik

