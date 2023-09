"Solltet euch schämen": Neues Projekt von Netflix-Star Millie Bobby Brown erntet heftige Kritik

Durch die Netflix-Serie Stranger Things ist Millie Bobby Brown berühmt geworden. Jetzt hat sie ihr erstes Buch veröffentlicht. Die Umstände der Veröffentlichung sorgen jedoch für Kritik.

Millie Bobby Brown ist eine der aufsteigenden Schauspielerinnen in Hollywood schlechthin. Seit ihrem Casting in Stranger Things gehört sie zu den gefragtesten Nachwuchsstars. Zuletzt führte sie die Enola Holmes-Filme bei Netflix an und gastierte im MonsterVerse, während sich Godzilla, King Kong und Co. die Köpfe einschlagen haben.



Browns jüngstes Projekt hat jedoch nichts mit Filmen und Serien zu tun. Stattdessen hat sie ihr erstes Buch veröffentlicht: Nineteen Steps. Vor wenigen Tagen erschien der von ihrer eigenen Familiengeschichte inspirierte Roman im Handel. Auf dem Cover steht in großen Lettern ihr Name geschrieben – und das sorgt für Kritik.

Nineteen Steps: Debütroman von Stranger Things-Star Millie Bobby Brown in der Kritik

Brown ist nicht die alleinige Autorin des Buchs. Wie der Guardian berichtet, hat sie bei Nineteen Steps mit der britischen Schriftstellerin Kathleen McGurl als Ghostwriterin zusammengearbeitet. Nun hagelt es Kritik, die besonders an den Verleger Waterstones gerichtet ist, der McGurls Namen auf dem Cover unterschlagen hat.

Das ist schrecklich. Ihr solltet euch schämen. Von Ghostwritern verfasste Promi-Romane haben die Kinderliteratur ruiniert und jetzt tun sie das Gleiche mit der Erwachsenenliteratur.

Brown selbst hat die Tatsache, dass sie Nineteen Steps in Zusammenarbeit mit McGurl geschrieben hat, nie verschwiegen. Auf Instagram teilte sie erst kürzlich ein Bild von sich und McGurl mit den Worten:

Ein riesiges Dankeschön an meine Kollaboratourin [Kathleen McGurl] – ohne sie hätte ich das nicht geschafft.

Unter ihrem Instagram-Post erhält Brown auch viel Unterstützung. Sogar große Namen sprechen ihren Support aus. Breaking Bad-Star Aaron Paul schreibt etwa: "Großartig! So stolz auf dich. Das ist eine große Sache. Glückwunsch!"



Die Geschichte von Nineteen Steps spielt vor dem Hintergrund des Bethnal-Green-Desasters in London. Die heutige U-Bahn-Station wurde im Zweiten Weltkrieg als Luftschutzbunker genutzt. Am 3. März 1943 kam es zu einer Massenpanik, bei der 173 Menschen zu Tode kamen. Nineteen Steps wurde vor allem von den Erlebnissen von Browns Großmutter zu dieser Zeit inspiriert.



Ihr seid auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps? In unserer Monatsvorschau findet ihr die spannenden Serienstarts im August 2023 bei Netflix, Amazon und Co.

