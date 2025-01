Mit 0 Prozent bei Rotten Tomatoes ist es der am schlechtesten bewertete Superheldenfilm aller Zeiten: "Nicht nur hässlich, sondern langweilig"

Selbst zur Hochphase der Superheldenfilme Mitte der 2010er Jahre konnte dieser Titel kaum Fans für sich gewinnen. Die Kritik ließ erst recht kein gutes Haar an dem Flop.

Einer der wohl schlechtesten Superheldenfilme aller Zeiten ist Max Steel von 2016, der auf einer Spielzeugreihe von Mattel basiert. Doch während Barbie aus demselben Hause riesige Erfolge feiern konnte, ging der Film von Regisseur Stewart Hendler an der Kinokasse unter und wurde von der Kritik verrissen.

Beim Review-Aggregator Rotten Tomatoes kommt der Film sogar nur auf eine Kritiker:innen-Wertung von 0 Prozent. In der dort angeführten Review von Cinema Crazed heißt es: "[Der Film] ist nicht nur hässlich, sondern langweilig, was schade ist, wenn man bedenkt, dass das Konzept zumindest Potenzial besitzt."

Superheld Max Steel: Wer ist das überhaupt?

Im Film zieht der Teenager Max McGrath (Ben Winchell) in eine neue Stadt und entwickelt sogenannte Turbo-Kräfte, die er kaum kontrollieren kann. Hilfe erhält er kurz vor der Eskalation der Situation vom lebendigen Alien-Anzug namens Steel, mit dem Max sich kurzerhand verbindet. So bekommt er seine Fähigkeiten endlich in den Griff und ist gewappnet für die finstere Macht, die kurz darauf die Menschheit bedroht.

Neben der Filmversion existieren übrigens auch mehrere Animationsversionen von Max Steel. Ein Medium, das dem Stoff vermutlich besser tut, als die verschriene Live-Action-Variante.

Max Steel: Ein maximaler Super-Flop

Die Produktion von Max Steel stand seit jeher unter keinem guten Stern. Seit 2009 versuchte man das Superheldenprojekt auf die Beine zu stellen, nur um das Kreativteam 2014 noch einmal komplett auszutauschen. Ein Aufwand, der sich kaum gelohnt hat: International spielte der Film gerade mal 4,6 Millionen US-Dollar ein (laut The Numbers ) – und das bei einem Budget von etwa 10 Millionen.

Bei der Moviepilot-Community kommt der Film ein wenig besser weg. Hier erreicht der Film immerhin eine Wertung von 4,5. Wer sich nun selbst ein Bild machen möchte, findet Max Steel bei Netflix im Stream.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor bei unserer mexikanischen Schwesternseite SensaCine erschienen.