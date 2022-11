Mit Black Friday-Rabatt jetzt deutlich günstiger: Ultra realistische Doctor Strange-Kette ist das perfekte Marvel-Geschenk

Dank dem Doctor Strange-Anhänger bei Amazon ist jetzt die Geschenkesuche für Marvel-Anhänger:innen zuende. Und die Black Friday-Rabatte machen ihn zum Schnäppchen.

Wer für Weihnachten oder den nächsten Geburtstag noch die Marvel-Fans unter Freunden und Verwandten beschenken will, muss nicht länger suchen. Auf Amazon gibt es das ideale Präsent für die gesamte Doctor Strange-Community. Eine originalgetreue Replika des Auges von Agamotto.

Die Doctor Strange-Kette ist perfekt für jeden Marvel-Fan

Dabei handelt es sich um den Anhänger, den Doctor Strange unter anderem in Doctor Strange in the Multiverse of Madness um den Hals trägt. Bis zu den Ereignissen von Avengers 4: Endgame enthielt der Talisman noch den grünen Zeitstein. Lange Zeit war das Auge im Besitz der Ältesten (Tilda Swinton).

© Disney Die Älteste mit dem Auge von Agamotto

Die Replika auf Amazon ist etwas über 20cm hoch und wiegt knapp 270 Gramm. Darin inbegriffen ist ein Stativ, auf dem der Anhänger abgelegt werden kann. Der Zeitstein ist mit dabei und leuchtet via separat zu kaufender Batterien.

Dann den Black Friday-Rabatten gibt es das Marvel-Kleinod jetzt auch für einen Bruchteil des Preises zu kaufen. Statt zuvor 86,99€ kostet die Replika nur noch gegenwärtig 61,24€.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von dem Auge von Agamotto als Marvel-Geschenk?