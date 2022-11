Mit QLED und 4K: Top 65-Zoll-Fernseher von Samsung zum absoluten Tiefstpreis sichern

Saturn bietet kurz vor dem Start der Fußball-WM 2022 satte Rabatte auf Fernseher. Unter anderem gibt es derzeit ein echtes Top-Modell von Samsung günstiger als je zuvor.

Kurz vor dem Beginn der Cyber-Week gibt es schon jetzt einige lohnenswerte Angebote bei einzelnen Online-Händlern. Ganz vorne mit dabei ist aktuell Saturn, wo ihr derzeit einen 65-Zoll-Fernseher von Samsung mit QLED und 4K zum bislang günstigsten Preis von unter 1.300 Euro kaufen könnt.

65-Zoll-TV zum Tiefstpreis Zu Saturn Deal

Wir stellen euch dieses TV-Gerät jetzt näher vor, verraten euch, was ihr für euer Geld erwarten könnt und welcher besondere Bonus beim Kauf auf euch wartet.



65-Zoll-Fernseher von Samsung mit 4K und QLED um 700 Euro reduziert



Saturn bietet den GQ65LS03B mit 65-Zoll-Diagonale im Rahmen einer Aktion zur Fußball WM 2022 besonders günstig an. Das The-Frame-Modell kostet derzeit schmale 1.299 Euro *, was nicht nur einem Rabatt von 700 Euro gegenüber der UVP entspricht, sondern auch ein absoluter Tiefstpreis ist. Diesen Samsung-Fernseher gab es also noch nie günstiger.



© Samsung Samsung The Frame GQ65LS03B

Kauft ihr euch dieses Schnäppchen *, bekommt ihr folgende Features geboten:



65-Zoll-QLED-Display, matt

4K Auflösung

HDR10+ Support

120Hz native Bildwiederholungsfrequenz

Dolby Atmos

4x HDMI, 2x USB, 1x digital Audio, 2x Antenne, LAN, CI+

Bluetooth- und WLAN-Support

Samsung The Frame kaufen und passenden Rahmen gratis dazubekommen

Wenn ihr euch dazu entscheidet, diesen The-Frame-Fernseher von Samsung zu kaufen, bekommt ihr zusätzlich einen passenden Dekorahmen kostenlos dazu. Euch stehen drei unterschiedliche Modelle zur Auswahl. Legt euren Wunschrahmen einfach zusammen mit dem Fernseher in den Online-Warenkorb, um von dem Aktionsangebot zu profitieren.

Übrigens: Falls euch dieser Fernseher nicht zusagt, ihr aber trotzdem auf der Suche nach einem aktuellen und günstigen 65-Zoll-TV seid, werft doch einfach einen Blick in unsere Kaufberatung zu den besten 65-Zoll-Fernsehern für kleines Geld.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.