Mitreißender und ungewöhnlicher Bridgerton-Ersatz bei Netflix tauscht Liebesgeschichte gegen Kriminalfälle

Streaming-Tipp bei Netflix: Eine emanzipierte Frau im Turin des 19. Jahrhunderts zu sein, ist eine Herausforderung. Doch an der Seite von Lidia Poet erleben wir, wie es eben doch funktionieren kann.

Mit Das Gesetz nach Lidia Poët gelingt Netflix eine brillante Krimi-Serie, der es gelingt, die Lebensgeschichte einer realen Person authentisch wiederzugeben und mit packenden Kriminalfällen und Humor anzureichern.

Bei Netflix: Darum geht's in Das Gesetz nach Lidia Poet

Lidia Poet (Matilda De Angelis) ist eine brillante Anwältin mit einem glühenden Sinn für Gerechtigkeit. Ärgerlicherweise ist sie aber auch im Turin des 19. Jahrhunderts geboren worden. Somit durfte sie zwar Jura studieren, aber aufgrund ihres Geschlechts nicht als Anwältin praktizieren. Zumindest nicht offiziell. Doch wofür hat man Brüder?

Dank Enrico Poet (Pier Luigi Pasino) gelingt es Lidia, sich in verschiedene Ermittlungen hineinzuschmuggeln und Unschuldige vor Gericht zu verteidigen. Außerdem läuft ihr dabei der attraktive Journalist Jacopo Barberis (Eduardo Scarpetta) über den Weg. Der glaubt nicht nur an dieselben freiheitlichen Ideale, sondern stürzt sich an Lidias Seite in turbulente Kriminalfälle.

Bridgerton-Ersatz: Das Gesetz nach Lidia Poet auf Netflix überzeugt Tempo und Liebe zum Detail

Wer historische Stoffe umsetzen will, muss zu Beginn oft eine Entscheidung treffen: Soll es besonders authentisch und intensiv sein wie in The Crown oder Downton Abbey? Oder wirft man doch wie bei Bridgerton buntes Konfetti in die Vergangenheit?

Erstaunlicherweise gelingt es der Serie, beides zu vereinen und überzeugt durch authentisches Drama und leichtfüßige Selbstironie.

Willkommen in der Welt von Lidia Poet, einer energischen Anwältin, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die steife Gesellschaft Turins umzukrempeln. Dabei ist nicht nur die Hauptfigur, sondern auch ihre Inszenierung mit viel unerwartetem Tempo ausgestattet.

Wenn Lidia mit wehenden Röcken durch Turin fegt, knallt dabei meist ein modern Soundtrack durch die historischen Settings. Kostüme und Szenenbilder sind übrigens ein echter Hingucker und glänzen durch Detailverliebtheit.

Lidia Poets Geheimwaffe ist der Humor – und sie funktioniert

Womit wir endgültig im Bridgerton-Territorium angekommen wären, denn neben einer temporeichen Inszenierung spielen auch Liebe und Geheimnisse hier eine Rolle. Dabei verliert Lidia aber nie ihr eigentliches Ziel aus den Augen.

Und das ist eben nicht romantische Zweisamkeit, sondern Emanzipierung in einer Zeit, in der diese für eine Frau nicht vorgesehen war.

Anstatt an dieser Stelle in Düsternis zu versinken, verdeutlichen die Serienmacher:innen mit humorvollen Szenen, dass es darum geht, Hoffnung zu verbreiten. Nur, weil man in einem veralteten System feststeckt, heißt es nicht, das man sich ihm beugen muss. Für Hirn, Herz und Auge ist diese Serie also eine echte Empfehlung.

Das Gesetz nach Lidia Poet hatte seine Premiere am 15. Februar 2023 auf Netflix und ist im Abo dort enthalten.