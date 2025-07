MobLand endet mit einem Schock, aber die wichtigste Tom Hardy-Frage wurde schon vor Staffel 2 beantwortet

Nach 10 Folgen endet Staffel 1 der Gangsterserie MobLand. Wer nicht zuletzt für Tom Hardy eingeschaltet hat, dürfte nun vor Staffel 2 aber eine wichtige Frage haben.

Mit der finalen 10. Folge ist die erste Staffel von MobLand - Familie bis aufs Blut ab heute bei Paramount+ * komplett. Wer in den letzten Wochen bei der Gangsterserie von Ronan Bennett (The Day of the Jackal) mitgefiebert hat, wird am Ende allerdings mit einer unerwarteten Wendung konfrontiert, die als Cliffhanger viele Tom Hardy-Fans vor Staffel 2 beschäftigen dürfte.

MobLand zückt am Ende von Staffel 1 unerwartet ein Messer

Die gute Nachricht ist: Staffel 2 von MobLand ist längst bestellt. Der Serienkrimi lockte weltweit über 26 Millionen Menschen zu Paramount+ und so darf die Gangsterfamilie von Conrad Harrigan (Pierce Brosnan) mit seiner eiskalten Gattin Maeve (Helen Mirren), Sohn Kevin (Paddy Considine) und Enkel Eddie (Anson Boon) für eine zweite Runde voll illegaler Machenschaften antreten. Nach dem Ende wird sich aber so mancher im Publikum fragen, ob auch Tom Hardy als fähiger Fixer Harry Da Souza zurückkehrt.

Achtung, es folgen Spoiler zum Staffel-1-Finale von MobLand.

Nach allem, was Harry Da Souza als rechte Hand der Harrigans in zehn Folgen MobLand durchgemacht hat, ist es ausgerechnet ein Streit im eigenen Heim, der ihm am Ende der 1. Staffel auf die Füße – oder in die Brust – fällt. Aus dem Gespräch mit seiner Gattin Jan (Joanne Froggatt) entwickelt sich eine hitzige Diskussion, während sie Gemüse schneidet. In einem Anfall von Wut sticht seine Ehefrau ihm das Küchenmesser in die Brust. Die als Unfall dargestellte Tat lässt ihn blutend zurück, bevor Staffel 1 auf einem Cliffhanger offen lässt, ob das sein Ende ist.

In den USA ist MobLand schon vor anderthalb Monaten zu Ende gegangen und so haben wir in Deutschland zur Ausstrahlung des Finales bereits eine Antwort auf die drängendste Frage: Überlebt Tom Hardys Figur Harry Da Souza?



Ist Tom Hardy in Staffel 2 von MobLand tot?

Der ausführende Produzent und Drehbuchautor Jez Butterworth sprach bereits Anfang Juni 2025 mit der New York Post über die Zukunft von MobLand und verriet, dass Tom Hardy keineswegs sterben wird. Die Serie ist sich seiner Wichtigkeit durchaus bewusst:

Wenn man ganz genau darüber nachdenkt, ob Harry tot ist, [wird die Antwort für MobLand offensichtlich]: Nein, das werden wir nicht tun. – Wir lieben Harry. Wir lieben Tom. Es fühlte sich nur befriedigend dramatisch an, dass er 10 Episoden lang durchs Feuer geht, damit ihm am Ende die eine Sache passiert, die er nicht erwartet hat.

In Staffel 2 wird sich die Messerwunde also als nicht tödlich herausstellen und Tom Hardy darf weiter als Fixer seinen Dienst für die Harrigans ausüben. Das Staffelfinale legte bereits die Grundlage für die weitere Handlung: Familienoberhaupt Conrad ist im Gefängnis und die mysteriöse Kat McAllister (Janet McTeer) versucht Harry davon zu überzeugen, seine Arbeitgeber zu verraten.

Ein genaues Startdatum steht für Staffel 2 von MobLand noch nicht fest. Wir können jedoch frühestens 2026 mit der Rückkehr rechnen. Ob Guy Ritchie dann wieder für ein paar Folgen als Regisseur zurückkommt?

Podcast mit MobLand: Die besten Serien 2025 (bisher)

Vom Serien-Blockbuster bis zum absoluten Geheimtipp: Wir stellen euch im Podcast die 10 besten Serien des Jahres vor, die es im ersten Halbjahr 2025 zu entdecken gab.

Zu den besprochenen Highlights zählen unter anderem der Netflix-Hit Adolescence, Marvel-Kracher Daredevil, die Comedy-Überraschung The Studio sowie drei fantastische Science-Fiction-Serien.

