Eine der besten Gangsterserien der letzten Jahre geht heute weiter: Hinter den Kulissen gab es riesigen Krach

Heute geht die Hit-Serie MobLand weiter. Drama gibt es nicht nur zwischen den Gangstern, sondern auch hinter der Kamera, doch der scheint endgültig beigelegt zu sein.

Die gefeierte Gangsterserie MobLand - Familie bis aufs Blut startet heute in die nächste Runde. Staffel 2 erzählt in zehn Folgen die Saga bei Paramount+ weiter. Darin kämpfen zwei verfeindete Clans um die Macht auf den Straßen Londons. Mit dabei ist wieder Tom Hardy als Harry Da Souza, der zwischen die Fronten gerät. Seine Rückkehr ist nicht selbstverständlich.

Tom Hardy geriet bei MobLand in Streit am Set

Dass Hardy nicht immer der Pünktlichste am Set ist, berichtete schon Charlize Theron in Mad Max, wo es zwischen den Stars ebenfalls krachte. Auch in MobLand soll unter anderem seine permanente Unpünktlichkeit zu einem Streit mit Showrunner Jez Butterworth geführt haben, weshalb Hardys Zukunft in der Serie Gerüchten zufolge auf der Kippe stand, selbst wenn von einer endgültigen Kündigung nie die Rede war.

Doch nach einem Meeting konnten die Probleme beigelegt werden. So kehrt Hardy nicht nur in Staffel 2 zurück, sondern wird auch in Staffel 3 an der Seite von Pierce Brosnan und Helen Mirren zu sehen sein. Die beiden spielen die Oberhäupter des Harrigan-Clans.

Nachdem in Staffel 1 eine große Ladung Fentanyl verloren gegangen ist, gerät ihr Imperium zunehmend unter Druck. Wie genau es weitergeht, seht ihr dann ab heute, dem 18. September, wöchentlich bei Paramount+.

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Wann startet MobLand Staffel 3?

Brosnan, Mirren und Hardy werden auch in Staffel 3 zurückkehren, wie bereits offiziell bestätigt wurde. Einen konkreten Starttermin gibt es bislang noch nicht. Wir rechnen aber mit einer Erscheinung erst ab Mitte 2027.