Moon Knight-Abspannszene erklärt: MCU-Finale enthüllt endlich wichtige Figur für Staffel 2

Am Ende des Moon Knight-Finales bekommen Marvel-Fans wie gewohnt noch eine Post-Credit-Szene. Wir erklären euch die Einführung der neuen Figur.

Achtung, es folgen Spoiler zur sechsten Moon Knight-Folge: Nach dem Finale von Moon Knight steht noch nicht fest, ob die MCU-Serie eine 2. Staffel bekommt. Das Ende schreit aber förmlich nach einer Fortsetzung, was vor allem die Post-Credit-Szene unterstreicht. Wir erklären euch, was im Abspann passiert.

Moon Knight führt mit der Abspannszene noch eine neue Hauptfigur ein

Im Finale der Marvel-Serie wird Bösewicht Harrow von Marc/Steven besiegt. Khonshus Tötungsbefehl verweigert der Protagonist mit den multiplen Persönlichkeiten aber. Dafür will sich die ägyptische Gottheit einen neuen Körper suchen, der skrupelloser ist. In der Abspannszene sehen wir schließlich nochmal den bezwungenen Harrow in einer psychiatrischen Anstalt.

Der Moon Knight-Bösewicht wird hier von einem Mann aus dem Gebäude transportiert, dessen Gesicht wir erstmal nicht erkennen. Stattdessen sehen wir eine Leiche auf dem Boden, die nichts Gutes für den Antagonisten erahnen lässt. Harrow wird dann auf die Rückbank einer Limousine gebracht, wo er Khonshu gegenüber sitzt. Dieser kündigt an, dass er anstelle von Layla einen neuen Gehilfen gefunden hat, der die Arbeit für ihn erledigt.

Der Fahrer der Limo entpuppt sich als Oscar Isaac, der seine dritte Persönlichkeit neben Marc und Steven spielt. Dabei handelt es sich um Jake Lockley, der in der MCU-Serie zuvor schon geteast wurde. Der offenbar nur spanisch sprechende Killer fackelt nicht lange und feuert mehrere Schüsse auf Harrow und die mit ihm verbundene ägyptische Gottheit Ammit ab. Damit endet die 1. Staffel Moon Knight.

Das Moon Knight-Finale mit Jake Lockley macht Staffel 2 unausweichlich

Auch wenn Moon Knight anfangs als Mini-Serie beworben wurde, hinterlässt das Finale einfach zu viele offene Fragen. Am Ende ist sich zum Beispiel niemand mehr sicher, in welcher Realitätsebene wir uns überhaupt noch befinden.

Dazu kommt die Einführung von Jake Lockley, der die brutalste Seite von Marc/Steven zum Vorschein bringt. Falls Marvel die Figur nicht für kommende Kinofilme einsetzen will, ist eine 2. Staffel von Moon Knight praktisch unvermeidlich.

