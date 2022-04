Großer Marvel-Twist: Verstecktes Detail in Moon Knight Folge 3 teast weitere Persönlichkeit

Die düstere Disney+ Serie Moon Knight versteckt in Folge 3 bereits einen großen Twist. Es muss noch eine 3. Persönlichkeit für Oscar Isaacs Marvel-Helden geben.

Mit der Moon Knight betritt Marvel in mehrerer Hinsicht erzählerisches Neuland im MCU. Nicht nur ist die Disney+ Serie erstaunlich brutal, sondern auch emotional komplex. Oscar Isaac lässt uns tief in die Seele eines Marvel-Helden mit dissoziativer Identitätsstörung blicken, die sich in den beiden Persönlichkeiten Marc und Steven manifestiert.

Inmitten zahlreicher Wendungen, Abenteuer-Action und dem Auftritt einiger ägyptischer Gottheiten gerät ein kleines aber nicht unwichtiges Detail aus Episode 3 fast in Vergessenheit. Ein kurzer Moment deutet bereits eine dritte Persönlichkeit von Moon Knight an, die wir (und auch Marc und Steven) bisher noch nicht gesehen haben.

In Moon Knight Folge 3 versteckt sich die 3. Persönlichkeit von Oscar Isaacs Marvel-Held

In der dritten Episode von Moon Knight verschlägt es Marc Spector/Steven Grant nach Kairo. Er muss Arthur Harrow (Ethan Hawke) zuvorkommen und das Grab der Göttin Ammit finden, ehe der Marvel-Schurke diese wiederbeleben kann.

Hier könnt ihr euch den Trailer zur Marvel-Serie Moon Knight anschauen

Moon Knight - Trailer (English) HD

Bei der Suche nach Informationen gerät Marc in einen Konflikt mit Harrows gefährlichen Anhängern. Es kommt zu einem Kampf auf den Dächern Kairos – und plötzlich verliert Marc das Bewusstsein. Als er in einem Taxi erwacht, ist der Kampf vorbei. Hat der schüchterne Steven etwa die kriminelle Gang im Alleingang ausgeschaltet? Dieser streitet es ab.

Wenige Momente später trifft Steven erneut auf die Gang, die bei seinem Anblick verstört die Flucht ergreift. In einer Seitengasse knöpft sich Steven eines der Mitglieder vor – und schon wieder verliert er die Kontrolle über seinen Körper. Als er erneut erwacht, ist sein Gesicht blutverschmiert. In der Hand hält er ein Messer, das gerade im Bauch eines Mannes steckt.

"Steven! Was hast du getan?", fragt Marc seine zweite Persönlichkeit schockiert. Steven beteuert seine Unschuld. In diesem Moment wird uns klar: Es muss noch eine dritte Persönlichkeit geben, deren Existenz sich Steven und Marc überhaupt nicht bewusst sind. Ein Blick auf die Comicvorlage zu Moon Knight verrät schon etwas mehr: es kann sich nur um Jake Lockley handeln.

Jake Lockley: Wer ist Moon Knights dritte Persönlichkeit?

Auch in den Marvel-Comics ist Marc ein Mann mit dissoziativer Persönlichkeitsstörung, der vom Mondgott Khonshu wiederbelebt wurde. Seine drei Hauptpersönlichkeiten sind Marc Spector, Steven Grant und Jake Lockley. Die Persona Jake ist ein Taxifahrer, der auf den Straßen New Yorks bestens vernetzt ist. Seine Informanten aus der kriminellen Unterwelt helfen bei Moon Knights Verbrechensbekämpfung.

© Marvel Comics Jake Lockley in den Moon Knight-Comics

Die MCU-Version von Jake Lockley könnte sich aber drastisch von der Comicversion der Figur unterscheiden. Schon bei der Persönlichkeit Steven Grant erlaubte sich die Disney+ Serie kreative Freiheit. Hier wurde der smarte Geschäftsmann und Milliardär aus den Comics zum schüchternen Souvenir-Shop-Mitarbeiter eines Londoner Museums umfunktioniert.

Im Unterbewusstsein Moon Knights schlummert noch mindestens eine weitere Persönlichkeit. Ob es sich dabei wirklich um Jake Lockley handelt, werden wir erst in den kommenden Episoden erfahren. Eines wissen wir aber jetzt schon: Die neue Persönlichkeit geht äußerst brutal zur Sache und hat schon jetzt Blut an ihren Händen kleben.

Moon Knight-Podcast: So gut ist die neue Marvel-Serie auf Disney+ wirklich

Das Marvel Cinematic Universe hat einen neuen (Anti-)Helden. Wir diskutieren im Moviepilot-Podcast Streamgestöber über die ersten Folgen der düsteren Disney+ Serie Moon Knight.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast widmen wir uns der Frage: Macht Moon Knight wirklich alles anders als die anderen MCU-Serien? Oder lohnt sich die düstere Charakterstudie mit Oscar Isaac nur für eingefleischte Marvel-Fans?

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Ist euch der Moment aufgefallen, in dem Moon Knights nächste Persönlichkeit angedeutet wird?