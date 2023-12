Morgen endet die vielleicht beste deutsche Film-Reihe im TV: In der letzten SchleFaZ-Folge trifft Agenten-Action auf Monster-Trash

Es geht zu Ende mit SchleFaZ. Die beliebte Trash-Reihe mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten kriegt aber noch eine letzte Folge. Wir zeigen, worum es geht.

Seit 2013 stellen Peter Rütten und Oliver Kalkofe mehrfach im Jahr eine fein kuratierte Auswahl berüchtigter Trash-Filme vor. Von gescheiterten Blockbustern wie Battlefield Earth – Kampf um die Erde, Kult-Trash wie Bigfoot – Die Legende lebt! bis zu modernem Retorten-Trash wie Sharknado war alles dabei.

Im September wurde bekannt, dass Tele 5 die SchleFaZ-Reihe nicht weiterführen wird – ein Schock für die Fan-Gemeinde und die beiden Gastgeber. Heute läuft die (vorerst) letzte Ausgabe der Kult-Reihe. Wir erklären, welchen Film sich Rütten und Kalkofe für ihren Abschied aussuchen, was die Gründe für das Aus der Reihe sind und ob es doch noch Chancen für eine Fortsetzung gibt.

Abschieds-SchleFaZ: Darum geht es in Hard Ticket to Hawaii

Ventura Distribution Ventura Distribution

Peter Rütten und Oliver Kalkhofe werden den Film in ihrer Moderation abwechselnd als Prachtstück und absolute Zumutung anpreisen: Hard Ticket to Hawaii heißt der Kult-Trash, auf den sich das Duo in der letzten Folge stürzen wird. Er vereint so gut wie alles, was ein guter SchleFaZ braucht: Ein dünner, wirrer Plot, irgendein Monster und vieeeel Geschmacklosigkeit.

Das Veröffentlichungsjahr: 1987

Die Handlung: Donna und Taryn waren einst Agentinnen der Drogenbehörde. Jetzt betreiben sie auf Hawaii eine Spedition. Das erste Problem: Sie schleppen eine genetisch mutierte Killerschlange auf einer Insel ein, die dort nun die Einheimischen killt. Das zweite Problem: Donna und Taryn legen sich mit Drogen-Dealern an. Wie beides zusammenpasst, wird der Film zeigen.

Der Regisseur: Andy Sidaris, der auch verantwortlich ist für Guns - Sex Frauen räumen ab und Heiße Girls mit Straps und Knarre

Moviepilot-Wertung: Eine richtig gute 5,5

Warum endet SchleFaZ und gibt es noch eine Chance?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hard Ticket to Hawaii wird die 164. Folge SchleFaZ, dazu kommen einige Specials. Die Begründung für das unerwartete Ende der Reihe fiel nüchtern aus. Tele 5 will sich mehr auf fiktionale Inhalte konzentrieren, hieß es. Gemeint sind damit wohl vor allem Formate, die keinen zusätzlichen Produktionsaufwand erfordern, was SchleFaZ ausschließt.

Oliver Kalkofe kündigte direkt nach der Absetzung an, ein neues Zuhause für die Show zu suchen. Bislang hat sich allerdings kein Sender gefunden, der SchleFaZ weiterführt. Mit der riesigen Fan-Gemeinde im Rücken stehen die Chancen dennoch weiterhin gut.

Auch interessant:

So läuft der SchleFaZ-Abschied im TV

SchleFaZ: Hard Ticket to Hawaii läuft am Freitag (22. Dezember) um 22:00 Uhr bei Tele 5. Das Event dauert bis 1:05 Uhr in der Nacht. Falls ihr nicht genug bekommen könnt: An Silvester gestaltet der Sender ab 20:15 Uhr einen Sonderabend ganz im Zeichen von SchleFaZ mit der alten Folge SchleFaZ: HK: Hentai Kamen, den Specials SchleFaZ 100, SchleFaZ 125: Pleiten, Pech und Pannen und einer weiteren Folge, SchleFaZ: Kara Murat – Sein Kung-Fu ist tödlich.