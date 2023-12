Jetzt bei Amazon Prime: Fieser Ekel-Horror, bei dem alle vergessen haben, dass Scarlett Johansson mitspielt

Bei Amazon Prime ist vor wenigen Tagen eine fiese Horrorkomödie erschienen, in der u.a. Scarlett Johansson um ihr Überleben kämpft. Viele wissen jedoch gar nicht, dass sie in dem Film mitspielt.

Scarlett Johansson ist einer der größten Stars in Hollywood. Nach einer Dekade im Marvel Cinematic Universe ist das kein Wunder. Als Black Widow spielte Johansson in mehreren der erfolgreichsten Filme der vergangenen Jahre mit. Ein früher Genre-Kracher aus ihrer Karriere ist dagegen etwas in Vergessenheit geraten.

Die Rede ist von dem Spinnen-Abenteuer Arac Attack – Angriff der achtbeinigen Monster, das ihr aktuell bei Amazon Prime im Streaming-Abo schauen könnt. In der 2002 erschienen Horrorkomödie schlüpft Johansson in die Rolle der jungen Ashley Parker, die gar nicht glauben kann, was in der Wüstenstadt Prosperity passiert.

Neu bei Amazon Prime: Arac Attack verwandelt eine Wüstenstadt in einen Horror-Ort voller Riesenspinnen

Früher war Prosperity ein blühender Ort im Südwesten der USA, wo Minenbau im großen Stil betrieben wurde. Zahlreiche Arbeiter und deren Familien kamen in die Stadt, um sich dort ein Leben aufzubauen. Inzwischen gleicht diese allerdings einer halben Ruine. Der Stollen hat sich wortwörtlich in eine Mülldeponie verwandelt.

Giftige Chemikalien werden hier abgelagert. Von den Anwohnenden bekommt jedoch niemand etwas mit. Erst, als seltsame Dinge passieren, werden Nachforschungen angestellt. Da ist es aber schon zu spät: Mutierte Riesenspinnen hausen unter der Erde und bald auch in den einst idyllischen Straßen von Prosperity.

Scarlett Johansson vs. Riesenspinnen: Dem Horror hat sie abgeschworen, der Komödie ist sie treu geblieben

Als Tochter von Sheriff Parker (Kari Wuhrer) versucht Scarlett Johansson, der Monster-Katastrophe zu entkommen. Schnell wird aber klar, dass der Film keine Gefangenen macht und uns mitten hinein in den Ekel-Horror schickt. Neben dem übertrieben inszenierten Monster-Spektakel punktet Arac Attack mit jeder Menge Humor.

Eklig und witzig: Obwohl Johansson in den vergangenen Jahren einen großen Bogen um Horrorfilme gemacht hat, war sie in einigen Komödien zu sehen, von Girls' Night Out über Kiss the Cook bis zu Hail, Caesar!, ganz zu schweigen von ihrer jüngsten Begegnung mit Wes Anderson in dem hervorragenden Asteroid City.

