Morgen erstmals bei Prime Video: Fantastisches Sci-Fi-Abenteuer, das eine ganze Reihe rettete

Ab Freitag gibt es bei Amazon Prime Video einen der besten Sci-Fi-Filme 2022. Das Action-Abenteuer Prey rettete mit seiner originellen Grundidee nämlich ein ganzes Franchise.

Drei Jahre ist der Science-Fiction-Film Prey schon alt, aber bislang gab es ihn nur bei Disney+. Das ändert sich am Freitag, dem 2. Mai. Dann wird das neuste Abenteuer aus der langlebigen Predator-Reihe ins Abo von Prime Video aufgenommen. Wer Prey bisher versäumt hat, sollte sich den Film unbedingt zu Gemüte führen. Um richtig Freude an dem knackigen Sci-Fi-Actioner zu haben, muss man vorher nicht einmal einen Predator-Film gesehen haben.

Prey gehört zur Predator-Reihe, aber erzählt eine eigenständige Geschichte

Die Handlung von Prey spielt rund 300 Jahre in der Vergangenheit im Gebiet der Comanchen auf dem nordamerikanischen Kontinent. Im Mittelpunkt steht Naru (Amber Midthunder), eine mutige Kriegerin, die alles daransetzt, ihre Familie vor den Gefahren ihrer Welt zu schützen. Als eine unbekannte Bedrohung auftaucht, macht sich Naru auf, deren Ursprung zu finden.

Dabei stößt sie nicht auf ein bekanntes Raubtier, sondern auf eine außerirdische Lebensform mit fortschrittlicher Technologie: den Predator. Dieser erbarmungslose Kämpfer macht gnadenlos Jagd – und Naru steht nun im Zentrum seines Interesses.



Bei Amazon: Prey hat die Sci-Fi-Reihe vor sich selbst gerettet

Der erste Predator-Film mit Arnold Schwarzenegger kam 1987 heraus und gilt als einer der besten Sci-Fi-Actionfilme der Dekade. In den Folgejahren gab es einige Versuche, die Reihe wieder zu leben, bis 2018 mit Predator - Upgrade von Shane Black der Tiefpunkt erreicht wurde. Von der Kritik geschmäht, enttäuschte der Film an den Kassen und manövrierte die Reihe in eine kreative Einbahnstraße. Dan Trachtenberg und Drehbuchautor Patrick Aison befreiten sie mit Prey daraus.

Das Action-Abenteuer spielt so weit vor den anderen Teilen, dass es sich frei von Franchise-Zwängen mit dem Wesentlichen beschäftigen kann: Was passiert, wenn zwei sehr talentierte Kampfmaschinen Jagd aufeinander machen? Statt auf Bombast und aufwendige Effekte setzen sie in Prey auf die Cleverness ihrer Heldin, die Bedrohlichkeit ihres Widersachers und die pure Freude daran, dieser Hetzjagd zuzuschauen. Naru steht Arnold Schwarzeneggers Predator-Held nämlich in nichts nach, wenn es um Einfallsreichtum beim Überlebenskampf geht. Die natürlichen Grenzen des Settings, also beispielsweise die Waffen, die Naru einsetzen kann, bewahren ihn zudem davor, zur Materialschlacht zu verkommen.

2 neue Predator-Filme kommen dieses Jahr

Prey kam 2022 direkt auf Streaming-Plattformen wie Hulu in den USA und Disney+ in Deutschland heraus. Der Film erntete erstklassige Kritiken und Abrufzahlen. Damit belebte er die Reihe neu. Am 6. November wird Trachtenberg Predator: Badlands mit Elle Fanning ins Kino bringen. Außerdem ist für dieses Jahr der animierte Film Predator: Killer of Killers als Streaming-Start geplant.

Prey ist ab dem 2. Mai 2025 bei Amazon Prime Video im Abonnement verfügbar. Davon abgesehen streamt der Film auch bei der Konkurrenz von Disney+. Weitere Streaming-Tipps gibt es in dieser Podcast-Folge:

