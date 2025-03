Morgen geht das große Thriller-Universum von Netflix geht weiter: 9 Serien sind bereits erschienen

Mit diesem Thriller-Universum ist Netflix auf eine Goldgrube gestoßen. Seit 2018 treffen neue Serien ein. Jetzt erwartet uns der Start der nächsten Geschichte. Macht euch auf sechs spannend Folgen gefasst.

Die Begegnung zwischen dem US-amerikanischen Schriftsteller Harlan Coben und dem Streaming-Dienst Netflix hat sich als unerwarteter Glücksfall für alle Fans von spannenden Geschichten über verschwundene Figuren und düstere Geheimnisse erwiesen. Denn Netflix verfilmt einen Coben-Roman nach dem anderen.

2018 ging die erste Adaption bei dem Streamer online. Nun startet die zehnte: Kein böser Traum. Dieses Mal dreht sich die Geschichte um eine Frau, die ein rätselhaftes Foto erhält und daraufhin ihr gesamtes Leben und das ihres Mannes infrage stellen muss. Es handelt sich bereits um die zweite Verfilmung des Stoffs.

Kein böser Traum bei Netflix: Die 10. (!) Harlan Coben-Serie sorgt für Thriller-Nachschub

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde die Schmuckdesignerin Greta (Maria Debska) ein glückliches Leben führen. Sorglos gleitet sie durch den Tag und geht ihren Aufgaben nach. Doch dann erreicht sie ein Foto, das alles durcheinander bringt. Denn auf diesem Foto ist ihr Ehemann Jacek (Cezary Lukaszewicz) zu sehen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Kein böser Traum schauen:

Kein böser Traum - S01 Trailer (Deutsch) HD

An sich wirkt das Foto unscheinbar: Jacek ist in jungen Jahren umringt von anderen Personen abgebildet. Was Greta Sorgen bereitet, ist der Umstand, dass sie keine dieser Personen identifizieren kann. Und es wird noch seltsamer: Kaum kriegt Jacek das Foto zu Gesicht, wird er kreidebleich. Am nächsten Tag ist er verschwunden.

Sechs Episoden lang folgen wir Greta, die herauszufinden versucht, warum ihr Mann so plötzlich die Flucht ergriffen hat. Vor wem fürchtet er sich so sehr, dass er sein gesamtes Leben einfach liegenlässt? Je tiefer sie in seine Vergangenheit eintaucht, desto mehr Geheimnisse kommen zum Vorschein, die ein ungemütliches Bild zeichnen.

Bei der Netflix-Version von Kein böser Traum handelt es sich um die zweite Verfilmung des Thrillers

2017 wurde Cobens Roman erstmals im Zuge der französischen Produktion Just One Look verfilmt. Die Netflix-Serie stammt derweil aus Polen, der Heimat von zwei weiteren Coben-Netflix-Serien: Das Grab im Wald und Sie sehen dich. Um die Handlung von Kein böser Traum zu verstehen, müsst ihr diese allerdings nicht kennen.

Bei dem Coben-Kosmos, der in den vergangenen Jahren bei Netflix aufgebaut wurde, handelt es sich um kein dicht vernetztes Universum, in dem alle Geschichten und Figuren miteinander verbunden sind. Im Gegenteil: Jede Serie steht für sich. Dennoch ist jedes Mal deutlich erkennbar: Hierbei handelt es sich um die Marke Coben.

Ähnliche Erzählmuster, ähnliche Themen und ähnliche Inszenierungen: Sogar einen Stammdarsteller haben die Serien hervorgebracht. Wenn eine Coben-Verfilmung aus Großbritannien kommt, stehen die Chancen gut, dass Hobbit-Star Richard Armitage mitspielt. In Kein böser Traum müssen wir allerdings auf ihn verzichten.

Alle Harlan Coben-Serien bei Netflix:

Kein böser Traum startet am 5. März 2025 bei Netflix. Wenige Wochen später geht es direkt mit der nächsten Coben-Serie weiter: In seinen Händen erscheint am 26. März 2025. Es handelt sich um die erste argentinische Adaption.