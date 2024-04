Amazons größte Sci-Fi-Serie startet morgen: Harte Action und skurriler Humor versprechen eine extrem unterhaltsame Apokalypse

Amazons größtes Sci-Fi-Projekt des Jahres startet morgen im Stream. Die Videospiel-Verfilmung will Fans mit blutiger Action und abgefahrenem Witz überzeugen.

"Krieg. Krieg ist immer gleich." So lautet der berühmteste Satz aus dem Videospiel-Franchise Fallout, das Amazon Prime jetzt als Serie adaptiert hat. Ab morgen wird die achtteilige 1. Staffel von Fallout im Stream verfügbar sein. Sie ist offenbar genauso finster und martialisch wie das Motto der Videospiele – und womöglich genauso witzig.

Was passiert in Amazons Sci-Fi-Serie Fallout?

Fallout spielt etwa 200 Jahre nach einer atomaren Apokalypse. Lucy (Ella Purnell) hat ihr bisheriges Leben in einem gigantischen Schutzbunker verlebt, deren Bewohner:innen sich darauf vorbereiten, die radioaktive Erde in Zukunft neu zu bevölkern.

Als sie jedoch unverhofft ihr trautes Heim verlässt, muss Lucy schnell feststellen, wie brutal ihre neue Umgebung ist: Zwischen untoten Revolverhelden, mörderischer Strahlung, Kannibalen und den eiskalten Kampfmaschinen der sogenannten Stählernen Bruderschaft, ist der Tod fast sicher. Diese Spannung verspricht zumindest der neueste Fallout-Trailer.

Schaut euch hier den neuesten Trailer zur Fallout-Serie an:

Fallout – Trailer (Deutsch) HD

Ebenso deutet der Trailer an, wie viel des abgefahrenen Humors der Vorlage es in die Adaption geschafft hat. Fallout spielt in einer bizarren Welt, in der eine Klischeeversion der US-amerikanischen 1950er Jahre mitsamt Sci-Fi-Trash, Fortschrittsoptimismus und McCarthy-Paranoia auf eine finstere nukleare Dystopie trifft. Unterhaltsamer könnte die Serien-Apokalypse kaum sein.

Wann kommt Fallout zu Amazon Prime Video?

Alle acht Folgen der 1. Fallout-Staffel erscheinen am 11. April 2024 bei Amazon Prime Video. Produzent der Serie und Regisseur der ersten drei Folgen ist Jonathan Nolan, der unter anderem mit Lisa Joy als Showrunner von Westworld fungierte.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im April bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im April, die bei Netflix, Amazon, WOW und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 15 Streaming-Highlights der Serien findet ihr im April die großangelegte Sci-Fi-Videospiel-Verfilmung Fallout bei Amazon. Außerdem zeigt Netflix mit Ripley ein vielversprechendes Thriller-Remake mit Sherlock-Bösewicht und Robert Downey Jr. ist in The Sympathizer kaum wiederzuerkennen.