"Die verf----e Welt zerstören": Macher von Amazons größter Sci-Fi-Serie erklärt, wovon Fallout handelt

Die Videospielverfilmung Fallout soll Amazons größte Sci-Fi-Serie werden. Produzent Jonathan Nolan verriet jetzt, welchem finsteren Grundgedanken das Spektakel folgen soll.

Das Ende der Welt war selten so abgefahren wie in Fallout. Die Videospielreihe reichert ihren dystopischen Schauplatz mit viel sarkastischem Humor und Verweisen an die heile Welt der amerikanischen 50er Jahre an. Dem ersten Teaser nach zu urteilen, wird Amazon Primes Sci-Fi-Serien-Adaption Fallout in dieselbe Kerbe schlagen. Laut Produzent Jonathan Nolan (Westworld) folgt sie aber auch einem Grundgedanken, der überhaupt nicht lustig ist.

Amazons Sci-Fi-Adaption Fallout soll unangenehm nah an der Realität bleiben

Fallout zeige, was passiert, wenn man das Überleben der Menschheit externen Dienstleistern überlasse, so Nolan im Gespräch mit Empire . Auf die kryptische Formulierung lässt der Produzent einen knallharten Ausblick folgen:

So, wie [die 70er-Kultserie] MASH den Vietnamkrieg in Gestalt des Koreakriegs kommentiert, sprechen wir vom Standpunkt einer bestimmten Story-Prämisse über unser gegenwärtiges Chaos: 'Was wäre, wenn alle einfach weitermachen und die verfickte Welt zerstören?'

Schaut euch hier den ersten Teaser zu Fallout an:

Fallout – Teaser Trailer (Deutsch) HD

Trotz des historischen Potpourris der Vorlage wird sich Amazons Sci-Fi-Umsetzung also zeitweise unangenehm nah an unserer globalen Realität bewegen. Bei den diversen Kriegen und Krisen der Gegenwart wird Nolans Ansatz nur wenige Fans überraschen.

Wann kommt die Fallout-Serie zu Amazon Prime?

Die Fallout-Serie wird am 12. April 2024 bei Amazon Prime Video starten. Die erste Staffel wird acht Folgen enthalten. Neben dem ersten Teaser gibt es auch erste Szenenbilder zum Sci-Fi-Spektakel.

