Morgen startet eines der spannendsten Reality-TV-Experimente des Jahres: Big Brother ist nichts dagegen

Härter als Big Brother? In dieser neuen Reality-Show ziehen 5 Reality-Stars und Influencer:innen in eine WG und werden rund um die Uhr gefilmt. Ab morgen ist das Experiment täglich zu sehen.

Was kann schon schiefgehen, wenn fünf Reality-Stars und Influencer:innen für ein TV-Experiment in eine WG ziehen? Eine neue Reality-TV-Show von RTLZWEI wird ab morgen Antworten auf diese Frage liefern. Das TV-Experiment hat es in sich: Die Kandidat:innen filmen sich rund um die Uhr, während sie sich an ihr neues Leben gewöhnen müssen. Kann es lange gut gehen, wenn Fremde auf engstem Raum zusammenleben und Content für Social Media produzieren müssen?

Was euch bei La Familia – House of Reality erwartet und wo ihr die Show sehen könnt, erfahrt ihr hier.

Neu im Programm von RTLZWEI: Darum gehts in La Familia – House of Reality

Täglich sehen wir sie im TV und auf Social Media: Reality-Stars und Influencer:innen sind aus den Medien nicht mehr wegzudenken. Auch wenn ihre Gesichter über Millionen von Bildschirmen flackern, ist über das Privatleben der fragwürdigen Medienpersönlichkeiten oft nur wenig bekannt. Sind sie wirklich so real wie behauptet oder spielen sie für TikTok, Instagram und Co. eine perfekt inszenierte Rolle?

Wer schon immer mal hinter die Kulissen von Reality-TV und Social Media blicken wollte, bekommt jetzt die Chance dazu. In La Familia – House of Reality werden fünf Realitystars in eine WG in München ziehen und ihren Alltag rund um die Uhr filmen. Die privaten Aufnahmen versprechen interessante Einblicke in das Leben abseits des Blitzlichtgewitters und legen offen, wie es sich anfühlt, mit Social Media Geld zu verdienen.

Wie ticken die Mitbewohner:innen privat und wird es zu Spannungen kommen, wenn sie aufeinandertreffen? Schon bald werden wir es herausfinden.

La Familia – House of Reality: Diese Reality-Stars sind dabei

RTLZWEI hat bekannt gegeben, dass der Cast im Laufe der Zeit wechseln wird. Auch unbekannter Nachwuchs soll die Chance bekommen, sich in der WG zu beweisen und ganz groß rauszukommen. Diese fünf Kandidat:innen werden zu Beginn einziehen:

Yasin Mohamed: Der 32-jährige Münchner war bereits in zahlreichen Shows zu sehen. Unter anderem sorgte er bei Temptation Island und Ex on the Beach für großes Drama. Der Karriere scheint’s nicht zu schaden. Auf Instagram folgen ihm über 300.000 Menschen.

Der 32-jährige Münchner war bereits in zahlreichen Shows zu sehen. Unter anderem sorgte er bei Temptation Island und Ex on the Beach für großes Drama. Der Karriere scheint’s nicht zu schaden. Auf Instagram folgen ihm über 300.000 Menschen. Melina Hoch : Die Kölnerin war in einigen Dating-Formaten unterwegs, darunter Love Island, wo sie 2020 mit ihrem Ex Tim Kühnel den ersten Platz machte. Die Teilnahme an der Show zahlte sich aus. Über 150.000 Follower:innen hat sie auf Instagram.

: Die Kölnerin war in einigen Dating-Formaten unterwegs, darunter Love Island, wo sie 2020 mit ihrem Ex Tim Kühnel den ersten Platz machte. Die Teilnahme an der Show zahlte sich aus. Über 150.000 Follower:innen hat sie auf Instagram. Celina Weisner: Die 25-Jährige wohnt in Köln und ist ein waschechter Social-Media-Star. Auf Instagram begeistert sie ihre 470.000 Fans mit Fashion- und Lifestyle-Themen.

Die 25-Jährige wohnt in Köln und ist ein waschechter Social-Media-Star. Auf Instagram begeistert sie ihre 470.000 Fans mit Fashion- und Lifestyle-Themen. Fabia Bengs: Die Influencerin ist nicht nur auf Social Media dick im Geschäft. Neben ihrem Instagram-Account mit über 400.000 Follower:innen führt sie auch noch mehrere Unternehmen. Unter anderem gehört ihr eine Marke für Bio-Nudeln.

Die Influencerin ist nicht nur auf Social Media dick im Geschäft. Neben ihrem Instagram-Account mit über 400.000 Follower:innen führt sie auch noch mehrere Unternehmen. Unter anderem gehört ihr eine Marke für Bio-Nudeln. Sara Arslan: Sie ist die Newcomerin der Runde und muss sich erst noch einen Namen machen. Aktuell ist sie in der Beauty-Branche tätig.

Streaming-Start und TV-Ausstrahlung: So könnt ihr La Familia – House of Reality schauen

La Familia – House of Reality startet am 15. Mai 2025. Die Folgen sind täglich um 19:30 Uhr bei dem Streaming-Dienst RTL+ zu sehen sein. Die Serie wird auch linear auf RTL ZWEI gezeigt, jedoch ist noch kein Starttermin für die TV-Ausstrahlung bekannt.