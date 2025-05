Morgen startet The Rookie Staffel 5 endlich bei Netflix – mit der besten Folge der ganzen Serie

The Rookie-Fans dürfen sich über den Einzug der 5. Staffel bei Netflix freuen. Darin erwarten sie neue Abenteuer um John Nolan, Chenford und Co. – sowie die beste Folge der Serie.

Fast zweieinhalb Jahre ist es her, seit die 5. Staffel von The Rookie ihre Premiere auf dem Heimatsender ABC feierte. Jetzt kommen deutsche Fans bei Netflix endlich in den Genuss der großartigen Season, die neben ein paar spannenden Crossovern und einem treffsicheren Neuzugang ganz nebenbei auch noch die am besten bewertete Folge der gesamten Serie bei IMDb enthält. Wenn das mal kein Grund zur Freude ist.

The Rookie Staffel 5 kommt zu Netflix – und das Staffelfinale hat es besonders in sich

Auf das LAPD wartet in Staffel 5 neue gefährliche und spannende Einsätze. Für John Nolan (Nathan Fillion) kommt dabei eine ganz besonders große und neue Herausforderung zu, denn er bekommt seinen ersten eigenen Rookie. Celina Juarez (Lisseth Chavez) entwickelte sich schnell zum Fanliebling und hält den Cop mit ihrer erfrischenden Art auf Trab. Auch dürfen sich The Rookie-Fans in der Season auf ein stetiges Wiedersehen mit Niecy Nash-Betts freuen, die das Spin-off The Rookie: Feds anführte.

Alle 22 Folgen der 5. Staffel zu schauen, lohnt sich ganz besonders – denn das Staffelfinale hat es so richtig in sich: Die Folge mit dem Titel Unter Beschuss hält bei IMDb die Spitzenposition der bestbewerteten Episoden der gesamten Serie. So kommt die Folge auf eine beachtliche Wertung von 9/10 bei über 2000 Stimmen.

"WOW! Die beste Episode der Serie", heißt es da etwa von einem Fan. "Ich kann nicht glauben, dass es fast 100 Episoden gedauert hat. Jedoch ist das die Episode, auf die wir gewartet haben."

"Ich wusste, The Rookie hat es in sich. Nach einigen lächerlichen Staffelfinalen ist dieses Finale endlich eines, das der Serie würdig ist", lobt ein anderer Fan und vergibt eine glatte 10 von 10. "Endlich zurück in Action!", schreibt noch einer. "Wahrscheinlich die intensivste Episode der gesamten Serie" und "Ein tolles Ende für die Staffel" heißt es weiter. The Rookie-Fans bei Netflix dürfen sich also auf ein absolutes Highlight gefasst machen.

Wann kommt The Rookie Staffel 5 zu Netflix?

Die 5. Staffel von The Rookie erscheint am 16. Mai 2025 auf Netflix. Wenn ihr nach dem spannenden Staffelfinale nicht erwarten könnt, wie es weitergeht, findet ihr Staffel 6 und 7 bereits bei WOW im Streaming-Abo *.

Mehr:

Podcast mit The Rookie: 7 Serien, die durch tragische Tode völlig verändert wurden

The Last of Us Staffel 2 ist nicht die einzige Serie, die sich nach dem Ausstieg einer Hauptfigur völlig verändert hat. In dieser Podcastfolge sprechen wird über 7 Figurentode, die verheerenden Auswirkungen auf ihre jeweiligen Serien hatten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die besprochenen Serientode reichen von The Walking Dead über The Rookie und Yellowstone bis zu den aktuellen Staffeln von The Last of Us und 9-1-1. Während manche Serienerzählung durch den Schockeffekt besser wurde, gibt es auch Charakterabschiede, die von Fans (zu Recht) harsch kritisiert wurden.



*Bei diesem Link zu WOW handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.