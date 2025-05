The Rookie bringt ständig durcheinander, wie alt John Nolan wirklich ist

In The Rookie spielt Nathan Fillion einen Mann in der Midlife-Crisis, der ein neues Leben als Los Angeles' ältester Polizeianfänger beginnt. Die Frage ist nur: wie alt ist er denn nun?

Die erfolgreiche Serie The Rookie bringt es inzwischen auf 7 Staffeln. Eine 8. Staffel ist bestellt. Kein Wunder also, wenn das ein oder andere Logikloch entsteht. Richtig verwirrend ist aber, dass ausgerechnet das Alter der Hauptfigur ein Problem für die Drehbuchschreiber:innen darstellt. The Rookie kann sich nicht entscheiden, wie alt Nathan Fillions Hauptfigur John Nolan ist Wie Fans auf Reddit 2023 feststellten, umgibt das Alter der Hauptfigur John Nolan (Nathan Fillion) ein gewisses Mysterium. Ironisch, denn immerhin ist Nolans Altersunterschied zu den jungen Rookies zu Beginn der Serie sein Markenzeichen. Nur, dass eben niemand zu wissen scheint, wie alt er konkret ist. Dabei verschweigen uns die Drehbuchautor:innen sein Alter gar nicht. Vielmehr wird man in jeder Staffel mit einer neuen Angabe konfrontiert. So bemerkte ein Fan von The Rookie, dass er 45 Jahre alt sein sollte, aber dieser Plan mit dem Alter seines Sohnes nicht aufgeht: Nolan soll im Pilotfilm 45 sein, wenn ich mich nicht irre, was [seinen Sohn] Henry 25 Jahre machen würde, aber Nolan zahlt immer noch für sein College. Ich weiß, dass es nicht unmöglich ist, mit 25 noch am College zu sein, aber Henry ist mindestens die ersten 2 oder 3 Staffeln am College. Ein anderer Fan ergänzte, dass auch Henrys Alter wirklich nicht an oberster Stelle der Autor:innen stand: Laut den tatsächlichen Informationen der Serie ist Nolan 45 und Henry ist 19, aber in den ersten 3 Staffeln wird es wiederholt zwischen 19 und 21 geändert, die sich über ein Jahr im Rookie-Universum erstrecken. Dann fiel jemandem auf, dass Stg. Grey (Richard T. Jones) John Nolans Alter auf 40 Jahre datierte: Ich habe mir den Piloten erst gestern wieder angesehen und Grey sagte zweimal, dass Nolan 40 sei. Nicht 40-irgendwass, nicht Anfang 40, sondern runde 40. Ich bin auf einer Wiedersehensmission und werde mich jetzt auf sein Alter konzentrieren, also mal sehen, wann sie es vermasseln. Die Verwirrung ist perfekt, wenn man auch noch das Alter der anderen Figuren über seinen Sohn Henry hinaus mit einbezieht: Auch wenn man Lucys und Nolans Altersunterschied googelt, sind es 20 Jahre, was Nolan etwa 48 Jahre alt machen würde, da Lucy etwa 28 Jahre alt ist, was Nolans Sohn etwa 28 Jahre alt machen würde, also im gleichen Alter wie Lucy. Ungereimtheiten dieser Art sind angesichts der Langlebigkeit der Serie durchaus nachvollziehbar und schaden ihrem Unterhaltungswert nicht. Das inoffizielle Wiki zu The Rookie vermutet, dass Greys Bemerkung "40 Jahre alter Rookie" (im Original: "40-year-old Rookie") eine Anspielung auf den Film Jungfrau (40), männlich, sucht ... (im Original: 40 Year Old Virgin) ist und die 45 stimmt. Das macht natürlich die Verwirrungen um Lucy und Henry nicht besser. Mehr zu The Rookie: Der reichste Star in The Rookie ist nicht Nathan Fillion

Die beiden größten Feinde in The Rookie Staffel 7 sind in echt verlobt Glaubwürdiger käme es aber rüber, wenn sich die Drehbuchautor:innen einigen, wie alt Nolan und auch sein Sohn Henry wirklich sind – zumal es eine Art Hobby der Figuren ist, uns darauf hinzuweisen.