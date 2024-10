Mr. Bean war immer ein Alien und ihr habt den Beweis wahrscheinlich nie mitbekommen

Wusstet ihr, dass der von Rowan Atkinson verkörperte Mr. Bean ein Alien ist? Ja, tatsächlich! Das ist nicht nur eine Fan-Theorie, sondern wird auch in einem Spin-off direkt thematisiert.

Mit Mr. Bean hat Rowan Atkinson eine unsterbliche Kunstfigur geschaffen. 1990 tauchte der eigenartige Tollpatsch erstmals in der nach ihm benannten Comedy-Serie auf. Seitdem ist er nicht mehr aus der Welt der Popkultur wegzudenken. Sogar die große Leinwand hat er mehrmals erobert und für absolutes Chaos gesorgt.

Brauner Anzug, weißes Hemd und rote Krawatte – dazu der eindringliche Blick von Rowan Atkinson und irgendetwas, was jeden Moment extrem schieflaufen kann: Das ist Mr. Bean, wie er leibt und lebt. Film- und Serienfans dürfte die geniale Figur definitiv ein Begriff sein. Dennoch gibt es ein Geheimnis, das kaum jemand weiß.

Mr. Bean ist ein Alien.

Er hat keine Ahnung, wie die Welt funktioniert: Rowan Atkinsons Mr. Bean muss ein Alien sein

Vermutlich denken die wenigsten Menschen über Mr. Bean als Außerirdischen nach, aber wenn wir uns die Figur genau anschauen, gibt es zahlreiche Hinweise – angefangen beim unverständlichen Murmeln bis zum idiosynkratischen Auftreten. Nicht zuletzt scheint Mr. Bean überhaupt nicht zu wissen, wie irgendetwas auf dieser Erde abläuft.

Screen Rant hat sich mit der Frage, ob Mr. Bean wirklich ein Alien ist, auseinandergesetzt und ein spannendes Zitat von Atkinson gefunden. Gegenüber The Buffalo News sagte der Schauspieler 1997: "[Mr. Bean] hat etwas leicht Alienartiges an sich." Damit ist die Beweisführung allerdings noch lange nicht abgeschlossen.

In Mr. Beans Ausweis ist als Vorname nur "Mr." vermerkt, ähnlich wie eine der Alien-Figuren in Per Anhalter durch die Galaxis den Namen Ford Prefect trägt, obwohl es sich um ein Automodell handelt. Zudem verfügt Mr. Bean über eine ungewöhnliche Beziehung zu Elektrizität. In einer Folge verwandelt er sich sogar in einen Magneten.

Die Cartoon-Serie zu Mr. Bean stellt uns seine außerirdische Klon-Familie vor, die ihn nicht haben will

Ist Mr. Bean tatsächlich ein Alien, das auf die Erde gekommen ist und sich nun im Körper eines Menschen tarnt? Die eindeutigste Antwort auf diese Frage erhalten wir in dem Spin-off Mr. Bean – Die Cartoon-Serie. In der letzten Folge der 3. Staffel stolpert Mr. Bean über einen Doppelgänger, ehe die große Enthüllung erfolgt.

In einem UFO verstecken sich ganz viele Mr. Bean-Klone, die genauso merkwürdig sind wie er. Obwohl Mr. Bean mit den anderen Klonen mitkommen will, wird er von einem seiner Kollegen in die Tiefe geschubst und landet im Scheinwerferlicht auf dem Boden – wie in der ikonischen Titelsequenz der Hauptserie, in der er vom Himmel fällt.

Ursprünglich schlug Rowan Atkinson diese Idee sogar schon für das Finale der ersten Mr. Bean-Serie vor, die von 1990 bis 1995 im Live-Action-Gewand ausgestrahlt wurde. In dieser Form haben wir das abgefahrene Klonabenteuer jedoch nie gesehen. Stattdessen wurde die Idee später im Rahmen der Cartoon-Version umgesetzt.

Kein anderes Projekt aus dem Mr. Bean-Kosmos geht näher auf die Origin-Story der Figur ein. Viel zu verlockend ist die Unordnung, die er durch sein verplantes Auftreten anrichtet. Die Animationsserie legt jedoch nahe, dass dieses verplante Auftreten einen bestimmten Grund hat: Er kommt einfach nicht aus dieser Welt.

Wo kann man Mr. Bean in Deutschland streamen?

Die Originalserie könnt ihr in Gänze bei Amazon Prime Video im Abo schauen. Dort befinden sich ebenfalls die ersten zwei Staffeln der Animationsserie. Netflix bietet den Kinofilm Mr. Bean macht Ferien in seiner Flatrate an. Der Vorgänger, Bean – Der ultimative Katastrophenfilm, streamt derweil bei Joyn. Und als kostenlose Alternative sei euch ein Blick in den offiziellen YouTube-Channel von Mr. Bean empfohlen.

