Mufasa kommt in wenigen Tagen zu Disney+: Streaming-Start des neuen König der Löwen-Films früher als gedacht

Lange hat es nicht gedauert. Jetzt steht der Streaming-Start von Mufasa: Der König der Löwen bei Disney+ fest. Hier erfahrt ihr die wichtigsten Infos zur Erweiterung des Disney-Klassikers.

Als großen Blockbuster zu Weihnachten schenkte uns Disney letztes Jahr ein neues Abenteuer, das sich in der Welt von Der König der Löwen abspielt. Aufbauend auf dem Erfolg des Remakes aus dem Jahr 2019 startete im Dezember Mufasa: Der König der Löwen im Kino. Wenige Monate später kommt der Film nun zu Disney+.

Wann startet Mufasa: Der König der Löwen bei Disney+?

Mufasa: Der König der Löwen erscheint am 26. März 2025 bei Disney+. Das hat Disney soeben auf seinen Social-Media-Kanälen verkündet. Auf Instagram verkündet das Studio die Streaming-Premiere etwa mit einem kurzen Video, das in die Bilderwelt des Films entführt, der gleichzeitig Fortsetzung und Vorgeschichte ist.

Gerahmt von Szenen, die nach den Ereignissen von Der König der Löwen angesiedelt sind, taucht Mufasa in die Vergangenheit der titelgebenden Disney-Ikone ein und erzählt in photorealistischen Animationen die tragische Vorgeschichte des späteren Löwenkönigs. In diesem Zuge treffen wir auf neue wie alte Figuren.

Wie kann man Mufasa: Der König der Löwen streamen?

Ausgehend vom jüngsten Veröffentlichungsrhythmus der großen Disney-Filme bei Disney+ sind wir zuletzt davon ausgegangen, dass Mufasa erst im April bei dem Streaming-Dienst eintrifft. Wie sich nun herausstellt, könnt ihr das neue Löwenabenteuer noch vor Ende des Monats streamen. Das Einzige, was ihr dazu braucht, ist ein Abo.

Aktuell bietet Disney+ drei verschiedene Abo-Modelle an:

Premium: 13,99 Euro pro Monat

13,99 Euro pro Monat Standard: 9,99 Euro pro Monat

9,99 Euro pro Monat Standard mit Werbung: 5,99 Euro pro Monat

Sobald Mufasa: Der König der Löwen bei Disney+ erschienen ist, könnt ihr den Film mit jedem Abo-Modell schauen. Bei Standard und Standard mit Werbung steht euch der Film in 1080p Full HD zur Verfügung und ihr könnt auf zwei Geräten gleichzeitig streamen. Premium liefert 4K UHD und HDR sowie Dolby Atmos. Zudem könnt ihr den Film auf vier Geräten gleichzeitig streamen und sogar für unterwegs downloaden.

Für Kinder ab welchem Alter ist Mufasa bei Disney+ geeignet?

Von der freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft hat Mufasa: Der König der Löwen eine Altersfreigabe ab 6 Jahren erhalten. "Bedrohung" und "belastende Szenen" werden als sehr knappe Begründung genannt. Der Film wartet mit mehreren Action-Szenen auf und auch einigen Szenen, in denen die Tiere in Lebensgefahr schweben.

Wie gut ist Mufasa? Unser Film-Check zum neuen König der Löwen-Film

Darüber hinaus werden ernste Themen wie Verlust, Verrat und Eifersucht angesprochen. Generell orientiert sich Mufasa aber an der Ausrichtung des Vorgängers. Die Geschichte wird humorvoll erzählt und wartet mit einigen berührenden Momenten auf. Auch ein paar Gesangseinlagen dürfen natürlich nicht fehlen.