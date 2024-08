Multitalent: Dieser günstige Mini-PC ist perfekt für arbeiten, zocken und streamen – jetzt mit 37 Prozent Rabatt

Ordentlich Rechen-Power auf kleinstem Raum könnt ihr euch gerade mit einem Ryzen-Mini-PC stark vergünstigt bei Amazon schnappen.

PCs werden trotz steigender Rechenleistung immer kleiner und so gibt es kaum noch einen Grund, sich zum Arbeiten, Zocken und Streamen einen platzraubenden Tower hinzustellen. In Form des ACEMAGICIAN AM06 Pro Mini-PCs könnt ihr euch jetzt bei Amazon ein gut bewertetes Multitalent mit starker Ausstattung im Kleinformat im befristeten Angebot holen und so über 200 Euro sparen *.

Das kann der ACEMAGICIAN AM06 Pro Mini-PC

Auf Basis von AMDs Achtkernprozessor Ryzen 7 5800U mit bis zu 4,4 GHz nebst reichlichen 32 GByte DDR4-RAM werden typische Alltagsarbeiten und auch Streaming spielend bewältigt. Dank einer schnellen NVMe-SDD mit 512 GByte und vorinstalliertem Windows 11 braucht ihr auch keine Ladezeiten zu befürchten und habt reichlich Speicherplatz.



Trotz der geringen Größe von nur 24 × 18,8 × 7,7 Zentimetern bei gerade mal 1,11 Kilogramm Gewicht ist es durch die integrierte Radeon-Grafikeinheit sogar möglich, grafisch nicht zu anspruchsvolle Spiele zu zocken. So schafft es der Chip beispielsweise Titel wie EA Sports FC 24, Elden Ring, League of Legends oder den beliebten Shooter Counter-Strike 2 in niedrigen Settings bei Full-HD-Auflösung mit über 30 Bildern pro Sekunde (via Notebookcheck ).

Mit an Bord ist auch eine große Anschlussvielfalt, unter anderem mit HDMI und DisplayPort für Fernseher, Monitore und Co. bis 4K-Auflösung, zwei Netzwerkanschlüsse, viermal USB-A sowie einmal USB-C und auch drahtlose Konnektivität mit WLAN via WiFi 6 und Bluetooth 5.2. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon *.

Mini-PC ACEMAGICIAN AM06 Pro mit guten Bewertungen

In über 200 Rezensionen bei Amazon wieder der Mini-PC mit durchschnittlich 4,3 von 5 Sternen fast durchgängig gelobt. So heißt es beispielsweise selbst bei einer Ausstattungsvariante mit schwächerem Prozessor, dass das Modell auf kleinem Raum eine sensationelle Leistung biete und für Gaming (bei anspruchslosen Titeln), Filme und Büro bestens geeignet sowie ein guter Ersatz für einen großen Desktop-PC sei. Lediglich vereinzelt gibt es Kritik an der Gaming-Leistung oder der Kühlllösung.



