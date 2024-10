Nach pikanter Hollywood-Beichte: Bill Kaulitz nimmt Skandal-Schlagzeilen gelassen

Bill Kaulitz plaudert gerne aus dem Nähkästchen. Da wundert es nicht mehr, dass sein Privatleben ein gefundenes Fressen für die Klatschpresse bietet. Nach seinem neuesten Skandal-Geständnis spricht er über die Medien.

Bill Kaulitz ist richtig dick im Geschäft. Kaum eine Show kommt aktuell ohne sein Gesicht aus. Ein Grund für die Beliebtheit: Der deutsche Export-Schlager gibt sich trotz Hollywood-Fame offen wie nie: Kaum eine Woche vergeht ohne ein intimes Geständnis von Kaulitz. Nach seiner letzten Skandal-Schlagzeile meldet er sich zu Wort: So geht er mit der Klatschpresse um.

Bill Kaulitz gesteht Schäferstündchen auf dem Klo: Bei diesem Hollywood-Star ging es heiß her

Bill Kaulitz nimmt kein Blatt vor den Mund. Egal ob im TV oder bei seinem Podcast mit Zwillingsbruder Tom – der Tokio-Hotel-Rocker hat immer eine Anekdote aus seinem Hollywood-Alltag parat. Seit kurzem moderiert der extravagante Musiker seine eigene Radioshow auf bigFM und auch hier plaudert er pikante Details aus.

Sein jüngstes Geständnis verbreitete sich in den Medien wie ein Lauffeuer. Wie er im Radio verrät, hatte der Sänger schon einmal Sex auf der Gästetoilette einer waschechten Hollywood-Legende. Bei einer Party von Kult-Regisseur Roland Emmerich (Independence Day, The Day After Tomorrow) sei es zum heißen Techtelmechtel auf dem Klo gekommen. Ein Partygast soll Kaulitz immer wieder angeflirtet haben, dann hat Bill die Sache selbst in die Hand genommen.

Mit diesem Anmachspruch hat Kaulitz seinen Party-Flirt aufs Klo gelockt: "Ich muss auf Toilette, willst du mit?"

Kaulitz kann den Trubel über Sex-Beichte nicht nachvollziehen: "Wer hatte das noch nicht?"

Bill Kaulitz' Sexleben sei kein Tabu für den 35-Jährigen, deswegen könne er die ganzen Skandal-Schlagzeilen nicht nachvollziehen. Im Interview mit RTL spricht Kaulitz darüber, dass die Presse gerne mal über Sachen schreibe, die er "einfach nur so sage und gar nicht darüber nachdenke."

Den Rummel um seine ausgeplauderten Privatangelegenheiten kann er nicht verstehen: "Dass ich jetzt mal Sex auf dem Klo hatte, fand ich jetzt nicht so eine große Headline." Außerdem sei ein Techtelmechtel auf der Gästetoilette völlig normal: "Ich denke so: Wer hatte das noch nicht?"

Die Negativ-Schlagzeilen stören den Medien-Profi heutzutage längst nicht mehr: "Ich kann das mittlerweile natürlich alles mit Humor nehmen." Der Hate verfliegt ebenso schnell, wie er kommt, verrät Kaulitz dem RTL:

Über mich stand auch schon alles in der Zeitung. Darum bin ich, glaube ich, entspannt und ich weiß mittlerweile, wie schnell das weggeht.