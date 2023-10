"Musste ihn schlagen": Liam Neeson wollte zuerst Lehrer werden, aber dann zog ein 15-jähriger Schüler ein Messer

Vor seinem Durchbruch als Schauspieler hat Liam Neeson verschiedene Jobs ausprobiert. Besonders seine Lehrer-Ausbildung wurde aber ziemlich traumatisch für ihn.

Gerade erst hat Liam Neeson wieder die Netflix Top 10 gestürmt. Mit dem Action-Film The Marksman - Der Scharfschütze belegt er bei dem Streaming-Dienst gerade den zweiten Platz. Viele feiern ihn als Genre-Ikone, doch vor seiner Schauspielkarriere hat Neeson verschiedene Jobs ausprobiert.

Besonders ausgeprägt ist seine Bewunderung für den Lehrer-Beruf, für den er sogar eine Ausbildung begann. Die endete jedoch vorzeitig mit einer unschönen Anekdote.

Liam Neeson musste in der Lehrer-Ausbildung seine Fäuste einsetzen

Wie der Irish Mirror berichtet, sprach der Star vor einigen Jahren über seinen schlimmsten Tag während seiner Lehrer-Ausbildung. Anfang der 70er-Jahre wollte ein 15-jähriger Schüler nicht auf ihn hören, wurde aggressiv und zog vor Neeson sogar ein Messer! Der wusste sich damals nicht anders zu helfen:

Ich musste ihn schlagen und dann wurde ich dafür gerügt, das Kind geschlagen zu haben.

Nachdem er vom Lehramt zurechtgewiesen wurde, gab Neeson den Berufswunsch schließlich auf und brach die Ausbildung vorzeitig ab. Er sprach allerdings auch darüber, dass er dem Druck mit einer Schulklasse voller kaum zu bändigender Schüler:innen generell einfach nicht gewachsen war.

Vor dem Schauspieldurchbruch probierte Liam Neeson verschiedenste Jobs aus

Laut der Irish Post arbeitete der Star vor seiner Schauspielkarriere unter anderem als Gabelstaplerfahrer für Guinness, LKW-Fahrer, Architekt-Assistent und Amateurboxer.

In seinem Element als Action-Star könnt ihr ihn gerade im Netflix-Abo in The Marksman - Der Scharfschütze erleben. Darin spielt Neeson den Farmer und Vietnam-Veteran Jim Hanson, der ein Massaker an illegalen Einwanderern miterlebt. Anschließend will er den jungen Miguel (Jacob Perez) vor den brutalen Häschern eines Drogenkartells beschützen.



