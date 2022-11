Na dann, frohes Fest: Terminator-Weihnachtsmann spaltet im ultrablutigen Horror-Trailer Köpfe

Nicht jeder will zur Weihnachtszeit Hugh Grant sehen. Im ersten Trailer zu Christmas Bloody Christmas gibt es mit Terminator-Santa auf dem Horrror-Trip Kontrastprogramm.

Während die einen Filmfans zur Weihnachtszeit besinnliche Klassiker schauen, warten die anderen auf Avatar 2: The Way of Water. Die dritte Fraktion feiert mit besonders blutigen Horror-Späßen wie Christmas Bloody Christmas. Dort nimmt ein Killer-Roboter im Weihnachtsmann-Kostüm ein ganzes Dorf spektakulär auseinander. Das ist trashig, aber auch richtig unterhaltsam.

Schaut euch hier den ersten englischen Trailer zu Christmas Bloody Christmas an:

Christmas Bloody Christmas - Trailer (English) HD

Kult-Regisseur lässt Horror-Santa auf schnuckeliges Weihnachtsdorf los

In Christmas Bloody Christmas will die junge Tori (Riley Dandy) nur einen einigermaßen halbplatonischen Weihnachtsabend mit ihrem halbplatonischen Kumpel Robbie (Sam Delich) verbringen. Da schlachtet plötzlich der sonst so friedliche Weihnachtsmann-Roboter das Nachbarkind. Und schon beginnt der Überlebenskampf.

Der Horror-Kracher stammt von Regisseur Joe Begos, der sich in Genre-Kreisen schon mit V.F.W. und Bliss - Trip in die Hölle einen Namen gemacht hat. Wir konnten beim Sitges-Festival schon einen Blick auf den Sci-Fi-Horror werfen und waren sehr angetan. Insbesondere die beiden Hauptfiguren und die Effekte machen den Film zu einem wirklich kurzweiligen Spaß.

Wann kommt der Sci-Fi-Horror Christmas Bloody Christmas nach Deutschland?

Bis sich Fans damit die Vorweihnachtszeit versüßen können, dauert es nicht mehr lang. Christmas Bloody Christmas erscheint am 9. Dezember 2022 in Deutschland auf DVD und Blu-ray.

Die 10 besten Filme, die noch 2022 zu Netflix und Co. kommen

Vor dem Ende des Streaming-Jahres stellen wir euch nochmal 10 kommende Titel vor, auf die wir uns 2022 am meisten freuen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber sprechen unter anderem über Guillermo del Toros düstere neue Pinocchio-Version, das Will Smith-Comeback Emancipation, das Knives Out-Sequel Glass Onion mit Daniel Craig und den Horror-Hype Barbarian.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr vom Christmas Bloody Christmas-Trailer?