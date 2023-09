Nach 10 Jahren: Erster Trailer zum völlig abgedrehten Finale des zweitgrößten Superhelden-Universums

Vor 10 Jahren wurde das DC Extended Universe von Man of Steel begründet. Nun kündigt sich der allerletzte Film aus dem Superhelden-Universum an. Hier ist der Trailer zu Aquaman and the Lost Kingdom.

Eine Ära neigt sich dem Ende: Nach zehn Jahren müssen wir uns im Dezember vom DC Extended Universe verabschieden, das als bisher größter Konkurrent gegen das Marvel Cinematic Universe angetreten ist. Superman, Batman und Wonder Woman – später ist auch Aquaman in den Kreis der Justice League dazugestoßen. Nun trägt der von Jason Momoa verkörperte Wassermann das DCEU offiziell zu Grabe. Aquaman and the Lost Kingdom ist der allerletzte Film aus dem Superhelden-Universum, das uns eine Dekade lang begleitet hat. Ausgehend vom ersten Trailer erwartet uns zum Abschluss ein farbenfrohes, völlig abgedrehtes Unterwasser-Abenteuer. Erster Trailer zum DCEU-Finale Aquaman 2 mit Jason Momoa Aquaman: Lost Kingdom - Trailer (Deutsch) HD Die Wahrheit ist: Aquaman 2 wurde nie als großes DC-Finale geplant. Ursprünglich sollte der Film schon letztes Jahr ins Kino kommen, wurde dann aber aufgrund einer von Problemen geplagten Postproduktion verschoben. Insgesamt sollen drei Runden an nachträglichen Dreharbeiten – sogenannten Reshoots – stattgefunden haben. Was ist dabei herausgekommen? Wie der Trailer zeigt, haben wir es mit keinem großen Crossover-Film à la The Flash zu tun. Stattdessen schließt Aquaman 2 an den ersten Teil an, der mit einem Einspielergebnis von über einer Milliarde US-Dollar bis heute der erfolgreichste DC-Film ist. Auf dem Regiestuhl nahm erneut James Wan Platz. DECU-Finale: Wann startet Aquaman 2 im Kino? Aquaman and the Lost Kingdom startet am 21. Dezember 2023 in den deutschen Kinos. Danach erwartet uns erst einmal eine DC-Pause. Erst mit dem von James Gunn inszenierten Superman: Legacy, der im Sommer 2025 die große Leinwand erobert, beginnt das neue DC-Universum, das Anfang des Jahres angekündigt wurde.